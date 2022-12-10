Сборная Марокко совершила чудо на ЧМ-2022: она — в полуфинале, а Португалия — нет

Сенсационной победой сборной Марокко над командой Португалии завершился четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Разрыв в счете оказался минимальным — 1:0. Встреча прошла 10 декабря.



Голом отличился на 42-й минуте марокканец Юссеф Эн-Несири. При этом его команда уже в добавленное время осталась вдесятером — был удален Валид Чеддира.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не был включен в стартовый состав своей команды. Он вышел на замену на 51-й минуте встречи, однако это не помогло спасти ситуацию.

Полуфинал сборная Марокко проведет с победителем другого четвертьфинала — Англия–Франция. Игра пройдет 10 декабря в 22:00 по московскому времени.