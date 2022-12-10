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    Сборная Марокко совершила чудо на ЧМ-2022: она — в полуфинале, а Португалия — нет

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    3 комментария

    Сенсационной победой сборной Марокко над командой Португалии завершился четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Разрыв в счете оказался минимальным — 1:0. Встреча прошла 10 декабря.

    Голом отличился на 42-й минуте марокканец Юссеф Эн-Несири. При этом его команда уже в добавленное время осталась вдесятером — был удален Валид Чеддира.

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не был включен в стартовый состав своей команды. Он вышел на замену на 51-й минуте встречи, однако это не помогло спасти ситуацию.

    Полуфинал сборная Марокко проведет с победителем другого четвертьфинала — Англия–Франция. Игра пройдет 10 декабря в 22:00 по московскому времени.

    Исторический полуфинал с участием Марокко намечен на 14 декабря. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

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    Комментарии 3

    28022558910 Дек 2022 в 21:25
    Д.об.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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    +0−0
    VKuser29777391010 Дек 2022 в 20:52
    Чудо сотворил тренер Португалии, поставив личные амбиции выше интересов страны, когда снял со старта ключевого игрока, и выпустил его лишь в момент очевидного утопления красно-зелёного крейсера.
    Итог закономерен, 1:0, Марокко в полуфинале, Фернанду Сантуш вместе со своими обидами шпарит домой. Хотя я бы на его месте не спешил и обождал пока страсти утрясутся.
    +1−1
    lykov2010 Дек 2022 в 20:15
    Греция выигрывала ЧЕ, эти играют похоже. Сенсация - арабы в полуфинале, но не поражение команды с Пиренеев.
    +0−0
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