Франция обыграла Англию и составит компанию Марокко в полуфинале ЧМ-2022

Четвертьфинал футбольного чемпионата мира в Катаре между Францией и Англией закончился в пользу действующих чемпионов. Встреча закончилась со счетом 2:1.



У сборной Франции отличились Орельен Чуамени и Оливье Жиру. У британцев – Гарри Кейн, сумевший реализовать пенальти. Встреча могла закончиться иначе, однако, Кейн не смог реализовать пенальти в ворота французов на 84-й минуте игры.

В результате в полуфинале предстоит встретиться командам Франции и Марокко, сенсационно обыгравшей сборную Португалии. Игра пройдет 14 декабря.

Еще один полуфинал, Аргентина – Хорватия, намечен на 13 декабря.