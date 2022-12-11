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    Франция обыграла Англию и составит компанию Марокко в полуфинале ЧМ-2022

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    2 комментария

    Четвертьфинал футбольного чемпионата мира в Катаре между Францией и Англией закончился в пользу действующих чемпионов. Встреча закончилась со счетом 2:1.

    У сборной Франции отличились Орельен Чуамени и Оливье Жиру. У британцев – Гарри Кейн, сумевший реализовать пенальти. Встреча могла закончиться иначе, однако, Кейн не смог реализовать пенальти в ворота французов на 84-й минуте игры.

    В результате в полуфинале предстоит встретиться командам Франции и Марокко, сенсационно обыгравшей сборную Португалии. Игра пройдет 14 декабря.

    Еще один полуфинал, Аргентина – Хорватия, намечен на 13 декабря.

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    Комментарии 2

    правду не задушишь не убьёшь!11 Дек 2022 в 00:20
    вперёд натовцы!
    +0−0
    Радикюль_Пуаро11 Дек 2022 в 00:15
    Домой коленнопреклоняшки!)))
    +0−1
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