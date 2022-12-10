«Ребенок весь в крови». Очевидцы показали видео последствий ДТП со снегоуборщиком в центре Петербурга

Женщина рассказала, что, оказавшись на Смольной набережной, 12, вызывала экстренные службы. На видеозаписи слышен закадровый голос.

Первые минуты после серьезной аварии с участием «Тойоты» и снегоуборочной машины попали на видеозапись. Кадрами с «Фонтанкой» поделилась читательница Дарья.

«Ребёнка сейчас пытаются вытащить из машины. <...> Ребёнок вроде жив, но весь в крови», — говорит мужчина на видео.



«Фонтанка» писала, что на Смольной набережной, 12, водитель Toyota Sienna допустил столкновение со стоящей впереди снегоуборочной машиной. За рулем легковушки находился 54-летний водитель, который вёз 4-летнего пассажира на заднем сиденье в специальном устройстве. Малыша госпитализировали с тяжелыми травмами. Известно, что уборочной техникой управлял 61-летний мужчина. Он отказался ехать в больницу.

