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    «Ребенок весь в крови». Очевидцы показали видео последствий ДТП со снегоуборщиком в центре Петербурга

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    4 комментария

    Первые минуты после серьезной аварии с участием «Тойоты» и снегоуборочной машины попали на видеозапись. Кадрами с «Фонтанкой» поделилась читательница Дарья.

    Женщина рассказала, что, оказавшись на Смольной набережной, 12, вызывала экстренные службы. На видеозаписи слышен закадровый голос.

    читательница «Фонтанки»

    «Ребёнка сейчас пытаются вытащить из машины. <...> Ребёнок вроде жив, но весь в крови», — говорит мужчина на видео.

    «Фонтанка» писала, что на Смольной набережной, 12, водитель Toyota Sienna допустил столкновение со стоящей впереди снегоуборочной машиной. За рулем легковушки находился 54-летний водитель, который вёз 4-летнего пассажира на заднем сиденье в специальном устройстве. Малыша госпитализировали с тяжелыми травмами. Известно, что уборочной техникой управлял 61-летний мужчина. Он отказался ехать в больницу.

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    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ14

    Комментарии 4

    ThunderPiter11 Дек 2022 в 00:28
    А если бы не подняли пенсионный возраст и пенсии в скрепдержаве не служили лишь выживанию, то "61-летний мужчина" сидел бы сейчас где-нибудь на кресле после интенсивного дачного сезона и рассказывал бы внукам сказки. А не вJO...вал бы за копейки на унизительной РАБоте
    +2−0
    28022660910 Дек 2022 в 23:21
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 0-1-1-3 9365
    +0−2
    муматор10 Дек 2022 в 23:13
    ничего удивительного. Сегодня ехал по Есенина, от Северного до Тореза, за двумя снегоуборщиками. Один из них ехал с включенным левым поворотником, а потом внезапно ушёл направо, на Тореза.
    +4−1
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