«Их не видно и не слышно». Посмотрите на безумного гонщика, пугающего петербургских автомобилистов

Отчаянный гонщик на моноколесе рассекал по заснеженному Петербургу на зависть и страх автолюбителей. Моноцикл попал на камеру видеорегистратора недалеко от метро «Черная речка». Видео было опубликовано 10 декабря в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Парень на моноцикле съехал с виадука «Пионерская» — «Черная речка», лихо заложил вираж на повороте и унесся по Савушкина в туман. Судя по всему, заснеженные дороги мешают жить не только автомобилистам, но и водителям моноколес — лихач старательно избегал обочины, настырно двигаясь по центру крайней правой полосы.

Участники паблика отметили, что часто видят отважного гонщика по утрам проезжающим по улице Коммуны. Большинство гусарство пилота монобайка не одобрили, заявив, что такие трюки могут стать причиной ДТП.

Мешают монобайки и движению транспорта.



«Честно говоря, страшновато рядом с ними находиться. Ибо их не видно, не слышно. В случае ДТП не понятно, кто будет виноват. Как страховка будет работать. Я уже молчу про то, что можно его случайно задеть и взять грех на душу. Считаю, что в ГИБДД должны принять меры, иначе какой-нибудь невиновный водитель может случайно из-за этого гражданина отъехать в места не столь отдаленные», — поделился с «Фонтанкой» автор видео Георгий.



Водители монобайков — частые герои полицейских сводок и новостей. Не так давно торопливый водитель сбил мужчину на моноколесе, обгоняя его на проспекте Стачек.

