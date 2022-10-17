Торопливый водитель сбил мужчину на моноколесе, обгоняя его на Стачек

Видео аварии опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 17 октября. Само ДТП произошло в 20:57 13 октября на проспекте Стачек. На записи видно, как водитель легкового автомобиля в довольно плотном потоке объезжает следующего в правом ряду мужчину на моноколесе. При маневре автомобилист частично заезжает на соседнюю полосу, а затем перестраивается обратно прямо в моноколесо, хотя места явно хватало, чтобы разъехаться, не задев ни СИМ, ни соседнюю машину.

Автомобилист не поделил дорогу с водителем моноколеса в Кировском районе Петербурга. Наезд попал на камеру видеорегистратора.

От удара мужчина упал с моноколеса, проехавшись по асфальту, а само устройство, высекая искры, укатилось в соседний ряд. Автомобилист же поехал дальше, снова перестраиваясь, но его догнали ехавшие сзади сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и области, очевидцем ДТП стал наряд ОВО. Они догнали автомобиль и задержали водителя, после чего вызвали ГИБДД. По данным «Фонтанки», к моменту приезда дорожной полиции водитель и мужчина на моноколесе претензий друг к другу не имели.