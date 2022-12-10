ДТП с троллейбусом и пострадавшими на улице Типанова стало уголовным делом

Тройное ДТП в Московском районе Петербурга стало уголовным делом. Речь идёт о первой части 264-й статьи УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Авария произошла накануне днём около дома 25 на улице Типанова. Nissan Pathfinder столкнулся с троллейбусом, а тот, пытаясь уйти от столкновения, врезался в припаркованный автобус.

В больнице оказались 70-летний кондуктор троллейбуса и три пассажира. Первый находится в состоянии тяжёлой степени тяжести, трое других пострадавших — средней степени.