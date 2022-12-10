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    ДТП с троллейбусом и пострадавшими на улице Типанова стало уголовным делом

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    1 комментарий

    Тройное ДТП в Московском районе Петербурга стало уголовным делом. Речь идёт о первой части 264-й статьи УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Авария произошла накануне днём около дома 25 на улице Типанова. Nissan Pathfinder столкнулся с троллейбусом, а тот, пытаясь уйти от столкновения, врезался в припаркованный автобус.

    В больнице оказались 70-летний кондуктор троллейбуса и три пассажира. Первый находится в состоянии тяжёлой степени тяжести, трое других пострадавших — средней степени.

    «Фонтанка» сообщала, что по факту ДТП на улице Типанова организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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    Комментарии 1

    28022558910 Дек 2022 в 21:24
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.иж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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