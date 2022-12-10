    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -7

    1 м/с, вос

    762мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd62.38eur65.84
    ТЕМА ДНЯ

    Новое видео Лепса - начало

    Премьер-министр Молдавии объяснила, почему страна хранит газ на Украине

    1384
    3 комментария

    Газовые хранилища Румынии заполнены, поэтому запасы газа, закупленного в России, Молдавия хранит на Украине, рассказала премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

    «Республика Молдова является суверенным государством, и газ, который она закупает и за который платит, может храниться там, где она решит», — заявила Наталья Гаврилица, комментируя недоумение президента России Владимира Путина этим фактом (цитата по «Коммерсантъ»).

    В Республике Молдова, пояснила премьер, запасов природного газа нет, поэтому купленный ресурс страна отправляет на хранение в Румынию, а поскольку мощности Украины позволяют, некоторую часть газа направляют еще и туда.

    Ранее в ноябре «Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдавию из-за того, что часть «голубого топлива» оседала на Украине. Тогда же глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан объяснял, что молдавские энергетики не смогли сдать невостребованный из-за теплой погоды газ на хранение и отказаться от него тоже не могли во избежание дефицита топлива в стране, поэтому и пришлось оставить его в украинских передающих сетях.

    А уже 5 декабря Молдавия заявила, что с декабря временно прекратит прием российского газа. Весь объем поставок она перенаправит в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, которая сможет полностью обеспечить потребность Молдавии в ресурсе.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Oleg_I10 Дек 2022 в 19:18
    Про суверенную страну очень смешно слышать от Санду, которая, на минуточку, гражданка Румынии. Прикиньте так, если бы Байден имел гражданство Мексики, например.
    +0−0
    onotolich10 Дек 2022 в 18:36
    Я тут колеса летние прикупил на следующий сезон... Иваныч, в общем, они до весны полежат на твоем балконе, потому что у Петровича балкон занят. Это мои колёса, я за них заплатил, и они будут храниться там, где я решу.
    +0−2
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close