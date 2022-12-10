Премьер-министр Молдавии объяснила, почему страна хранит газ на Украине

Газовые хранилища Румынии заполнены, поэтому запасы газа, закупленного в России, Молдавия хранит на Украине, рассказала премьер-министр страны Наталья Гаврилица.
«Республика Молдова является суверенным государством, и газ, который она закупает и за который платит, может храниться там, где она решит», — заявила Наталья Гаврилица, комментируя недоумение президента России Владимира Путина этим фактом (цитата по «Коммерсантъ»).
В Республике Молдова, пояснила премьер, запасов природного газа нет, поэтому купленный ресурс страна отправляет на хранение в Румынию, а поскольку мощности Украины позволяют, некоторую часть газа направляют еще и туда.
Ранее в ноябре «Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдавию из-за того, что часть «голубого топлива» оседала на Украине. Тогда же глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан объяснял, что молдавские энергетики не смогли сдать невостребованный из-за теплой погоды газ на хранение и отказаться от него тоже не могли во избежание дефицита топлива в стране, поэтому и пришлось оставить его в украинских передающих сетях.
А уже 5 декабря Молдавия заявила, что с декабря временно прекратит прием российского газа. Весь объем поставок она перенаправит в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, которая сможет полностью обеспечить потребность Молдавии в ресурсе.