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    Беглов рассказал, когда в Петербурге будет решена проблема обманутых дольщиков

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    14 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что из 15 оставшихся проблемных объектов в жилом строительстве 10 вводятся в 2022 году. Еще 5 — в 2023-м.

    Вопрос обманутых дольщиков возник в ходе «Прямой линии» в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 10 декабря. По словам ведущей — и одновременно главы пресс-службы губернатора — Инны Карпушиной, за неделю от горожан поступило 3 тысячи вопросов, а всего за год — 350 тысяч (из них более 120 тысяч — на страницу губернатора в «ВКонтакте»).

    Формат «Прямой линии» губернатора такой же, как год назад, — интерактива с телезрителями нет, заранее отобранные вопросы Беглову зачитывает Инна Карпушина.

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    Комментарии 14

    Глеб 23310 Дек 2022 в 15:30
    Отрицательная селекция в действии…. Прочитал где то. Понравилось 🤓
    +0−0
    paniker10 Дек 2022 в 15:28
    Проблема обманутых дольщиков, будет решена одновременно с проблемой коррупции в России.
    При это власти- никогда!
    +1−0
    Suricat10 Дек 2022 в 15:15
    кто то в этот цирк верит? Биглав очкует в живую отвечать на вопросы)) Это не прямая линия, а прямая кишка.
    +1−0
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