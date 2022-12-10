Беглов рассказал, когда в Петербурге будет решена проблема обманутых дольщиков

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что из 15 оставшихся проблемных объектов в жилом строительстве 10 вводятся в 2022 году. Еще 5 — в 2023-м.

Вопрос обманутых дольщиков возник в ходе «Прямой линии» в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 10 декабря. По словам ведущей — и одновременно главы пресс-службы губернатора — Инны Карпушиной, за неделю от горожан поступило 3 тысячи вопросов, а всего за год — 350 тысяч (из них более 120 тысяч — на страницу губернатора в «ВКонтакте»).

Формат «Прямой линии» губернатора такой же, как год назад, — интерактива с телезрителями нет, заранее отобранные вопросы Беглову зачитывает Инна Карпушина.