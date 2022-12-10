Ковид пока не сдаётся. В Петербурге — под тысячу заболевших

В России снова больше 7 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Количество новых выявленных случаев — 7 397. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.



Госпитализировано в целом по стране 1 475 человек — на 1,9% больше по сравнению со вчерашним днём. Подтверждено 54 летальных исхода.



В Петербурге число заболевших за сутки — 949. В больницу с COVID-19 попали 199 пациентов, 565 человек выздоровели. Зафиксировано ещё 8 смертельных случаев.



Напомним, на этой неделе в России впервые с октября было выявлено свыше 7 тысяч заражений коронавирусом.

