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    COVID-19

    Ковид пока не сдаётся. В Петербурге — под тысячу заболевших

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    В России снова больше 7 тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Количество новых выявленных случаев — 7 397. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с инфекцией.

    Госпитализировано в целом по стране 1 475 человек — на 1,9% больше по сравнению со вчерашним днём. Подтверждено 54 летальных исхода.

    В Петербурге число заболевших за сутки — 949. В больницу с COVID-19 попали 199 пациентов, 565 человек выздоровели. Зафиксировано ещё 8 смертельных случаев.

    Напомним, на этой неделе в России впервые с октября было выявлено свыше 7 тысяч заражений коронавирусом.

    «Фонтанка» рассказывала, как отличить свиной грипп от коронавируса и чем его лечить.

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