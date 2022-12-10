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    Журналист из США умер на матче Голландия — Аргентина

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    Американский спортивный обозреватель Грант Уол умер в Катаре, где проходил матч 1/4 финала ЧМ-2022 между Голландией и Аргентиной. Об этом 10 декабря со ссылкой на западные СМИ сообщает «Спорт-Экспресс».

    Журналист освещал игру, когда внезапно потерял сознание в ложе прессы на стадионе «Лусаил». Парамедики сделали Гранту сердечно-легочную реанимацию, пишет издание со ссылкой на его брата, однако она не помогла. Утром 10 декабря он скончался в местной больнице. Смерть журналиста подтвердили в Федерации футбола США.

    Гранту Уолу было 48 лет, ранее его арестовали на стадионе в Катаре из-за футболки с радужными цветами.

    Напомним, накануне в Катаре определились первые полуфиналисты ЧМ-2022. В следующий раунд турнира прошли Хорватия и Аргентина. О том, как это было, читайте на «Фонтанке».

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