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    Польша отгородится от России электронным барьером за $84 млн. «Колючий занавес» уже возводят

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    3 комментария

    Польша оснастит 199-километровым электронным барьером границу с Калининградской областью. Контракт подписан 9 декабря, сообщает Пограничная служба республики.

    Ограждение с датчиками движения охватит всю сухопутную границу с регионом, кроме Вислинской косы (польское название Балтийской косы). Там границу уже несколько лет охраняют электронные устройства.

    Проектированием и созданием комплекса взаимодействующих электронных устройств с программным обеспечением займётся компания TELBUD, которая базируется в Познани. Стоимость контракта составляет 373 млн злотых. Это порядка 84 млн долларов, в рублях — более 5 млрд.

    Польша летом завершила основную часть строительства ограждения на границе с Белоруссией. Это 186 км стали и колючей проволоки, а также электронный барьер с камерами ночного видения и датчиками движения. Всего он обошёлся полякам в 1,6 млрд злотых (около 400 млн долларов).

    В ноябре Варшава начала возводить временное заграждение из трёх рядов колючей проволоки на границе с Россией. Поводом назвали открытие аэропорта Калининграда для самолётов из Ближнего Востока и Африки.

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    Комментарии 3

    Семён Воля10 Дек 2022 в 02:25
    Мирового изгоя окражают забором со всех сторон..... спасибо Вове.....
    +3−0
    своих не бросаем10 Дек 2022 в 02:12
    не проще по бункеру жахнуть?
    +3−0
    правду не задушишь не убьёшь!10 Дек 2022 в 01:30
    пётр первый там вертеться устал уже вова уходи.
    +5−0
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