Польша отгородится от России электронным барьером за $84 млн. «Колючий занавес» уже возводят

Польша оснастит 199-километровым электронным барьером границу с Калининградской областью. Контракт подписан 9 декабря, сообщает Пограничная служба республики.



Ограждение с датчиками движения охватит всю сухопутную границу с регионом, кроме Вислинской косы (польское название Балтийской косы). Там границу уже несколько лет охраняют электронные устройства.

Проектированием и созданием комплекса взаимодействующих электронных устройств с программным обеспечением займётся компания TELBUD, которая базируется в Познани. Стоимость контракта составляет 373 млн злотых. Это порядка 84 млн долларов, в рублях — более 5 млрд.