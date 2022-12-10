Польша отгородится от России электронным барьером за $84 млн. «Колючий занавес» уже возводят

Польша оснастит 199-километровым электронным барьером границу с Калининградской областью. Контракт подписан 9 декабря, сообщает Пограничная служба республики.
Ограждение с датчиками движения охватит всю сухопутную границу с регионом, кроме Вислинской косы (польское название Балтийской косы). Там границу уже несколько лет охраняют электронные устройства.
Проектированием и созданием комплекса взаимодействующих электронных устройств с программным обеспечением займётся компания TELBUD, которая базируется в Познани. Стоимость контракта составляет 373 млн злотых. Это порядка 84 млн долларов, в рублях — более 5 млрд.
Польша летом завершила основную часть строительства ограждения на границе с Белоруссией. Это 186 км стали и колючей проволоки, а также электронный барьер с камерами ночного видения и датчиками движения. Всего он обошёлся полякам в 1,6 млрд злотых (около 400 млн долларов).
В ноябре Варшава начала возводить временное заграждение из трёх рядов колючей проволоки на границе с Россией. Поводом назвали открытие аэропорта Калининграда для самолётов из Ближнего Востока и Африки.