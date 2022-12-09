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    Инфляция в России ускорилась в ноябре. С начала года цены выросли на 11%

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    5 комментариев

    Инфляция в ноябре 2022 года ускорилась до 0,4% после октябрьских 0,18%. На показатель продолжает влиять удорожание овощей и фруктов. Одни только огурцы за месяц выросли в цене почти на треть.

    Как следует из опубликованных 9 сентября данных Росстата об индексе потребительских цен, с начала 2022 года к ноябрю цены выросли на 11%. Продовольственная инфляция в ноябре составила 0,4%, при этом плодоовощная продукция за месяц подорожала на 5,58%. В частности, помидоры — на 16,9%, апельсины — на 9%, свекла — на 4,5%, виноград — на 3,7%, картофель — на 2,8%. В то же время ряд продуктов подешевел, больше всех — гречневая крупа (-4,1%), сахар (-3,8%), лимоны (-2,5%), подсолнечное масло (-2,2%).

    Непродовольственная инфляция в ноябре составила всего 0,06%. Ощутимее всего изменились цены на аскорбиновую кислоту — они выросли на 4,8%, на аципол (+3,4%) и дизельное топливо (+2,9%). В лидерах снижения цен все еще находятся электроника и бытовая техника, а также плиты ДСП и газовое топливо.

    Услуги в целом по России за месяц подорожали на 0,8%. В этой категории больше всего выросла стоимость полета в салоне эконом-класса самолета — на 13,8% за месяц, а также цены на поездки за границу в разные регионы увеличились на 7,2–13,7%. Кроме того, на 7,8% дороже стала обходиться россиянам пересылка простого письма внутри страны.

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    Комментарии 5

    altnec09 Дек 2022 в 19:36
    А временами, ближайшими, процентов на 60% вырастет.
    Вырастет и число крыс и "крыс". Скоро увидим всё это действо, да заодно и почувствуем.
    +0−0
    Польза санкций09 Дек 2022 в 19:16
    Да это ладно. Лучше давай про замерзающую Европу.
    +3−0
    altnec09 Дек 2022 в 19:08
    Центы выросли заранее, стало быть инфляцца будет процентов в тридцать, кто как стрелять будет по центру событий.
    +2−0
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