Инфляция в России ускорилась в ноябре. С начала года цены выросли на 11%

Инфляция в ноябре 2022 года ускорилась до 0,4% после октябрьских 0,18%. На показатель продолжает влиять удорожание овощей и фруктов. Одни только огурцы за месяц выросли в цене почти на треть.

Как следует из опубликованных 9 сентября данных Росстата об индексе потребительских цен, с начала 2022 года к ноябрю цены выросли на 11%. Продовольственная инфляция в ноябре составила 0,4%, при этом плодоовощная продукция за месяц подорожала на 5,58%. В частности, помидоры — на 16,9%, апельсины — на 9%, свекла — на 4,5%, виноград — на 3,7%, картофель — на 2,8%. В то же время ряд продуктов подешевел, больше всех — гречневая крупа (-4,1%), сахар (-3,8%), лимоны (-2,5%), подсолнечное масло (-2,2%).