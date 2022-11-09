Инфляция в России ускорилась в октябре. Ее подталкивают дорожающие овощи и фрукты

Инфляция в России в октябре 2022 года составила 0,18%, что на 0,13% больше сентябрьского показателя. Больше всего за месяц подросли в цене продукты, в том числе за счет сезонного удорожания овощей и фруктов.
Как следует из данных Росстата, опубликованных 9 ноября, продовольствие в целом подорожало на 0,28%, при этом плодоовощная продукция — на 3,45%.
«Рост цен на плодоовощную продукцию также оказал влияние на динамику цен на продовольственные товары. Так, помидоры подорожали на 28,4%, бананы — на 15,4%, огурцы — на 14,2%, апельсины — на 12,1%, картофель — на 3,3%, свекла столовая — на 2,1%, капуста белокочанная — на 1,8%. Одновременно яблоки подешевели на 8,1%, лимоны — на 7,3%, виноград — на 3,5%, лук репчатый — на 3,3%, морковь — на 3,2%, груши — на 1,9%, орехи — на 1,8%», — сообщает ведомство.
Кроме того, выросли цены на икру лососевых рыб — на 2,4%, рыбу мороженую (за исключением сельди), кальмары и креветки мороженые, молоко стерилизованное и жевательную резинку — на 0,9–1,4%. При этом часть продуктов подешевела: гречка — на 6,3%, сахар — на 3,7%, овсяная и перловая крупы — на 2,2%, пшено, горох и фасоль — на 1,8%, подсолнечное масло — на 1,7%.
Непродовольственные товары в целом почти не подорожали — рост цен на них в среднем по стране составил 0,04%. В этой категории больше всего выросли цены на лекарства. Так, обычный аспирин подорожал на 5,1%, синупрет — на 3,3%, эргоферон и поливитамины — на 2,8–2,9%. Следом идут сухие корма для домашних животных и йод (+2,7%), а также анальгин (+2,1%). Кроме того, вверх пошли цены на спички (+2%) и табачные изделия (+1,3%).
В то же время подешевели смартфоны — на 3,9%, обрезные доски — на 2,8%, газомоторное топливо и ДСП — на 2,4%. Снизились цены на валидол (-2,3%) и на пальчиковые батарейки (-2,2%).
Услуги за тот же период подорожали в среднем на 0,24%. Резко выросли тарифы на городскую и междугородную телефонную связь — на 5,7–7%, и пересылку простой посылки внутри страны — на 5,1%. Дороже россиянам стали обходиться потребительские кредиты — на 4,4%, поездки в отдельные страны Средней Азии — на 3,9%, прививки для животных — на 3,8%, а также кремация — на 2,6%. Подешевели заметнее всего услуги, связанные с туризмом и отдыхом.