Инфляция в России ускорилась в октябре. Ее подталкивают дорожающие овощи и фрукты

Инфляция в России в октябре 2022 года составила 0,18%, что на 0,13% больше сентябрьского показателя. Больше всего за месяц подросли в цене продукты, в том числе за счет сезонного удорожания овощей и фруктов.



Как следует из данных Росстата, опубликованных 9 ноября, продовольствие в целом подорожало на 0,28%, при этом плодоовощная продукция — на 3,45%.



«Рост цен на плодоовощную продукцию также оказал влияние на динамику цен на продовольственные товары. Так, помидоры подорожали на 28,4%, бананы — на 15,4%, огурцы — на 14,2%, апельсины — на 12,1%, картофель — на 3,3%, свекла столовая — на 2,1%, капуста белокочанная — на 1,8%. Одновременно яблоки подешевели на 8,1%, лимоны — на 7,3%, виноград — на 3,5%, лук репчатый — на 3,3%, морковь — на 3,2%, груши — на 1,9%, орехи — на 1,8%», — сообщает ведомство.

