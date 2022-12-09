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    Чиновники рассказали о нововведениях в уборке снега в зоне платной парковки

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    1 комментарий

    ГУДП «Центр» и Центр управления парковками разработали список мест, где в платной зоне можно временно складировать снег у тротуаров. Кроме того, водителей будут предупреждать о том, что на конкретной улице запланирована уборка.

    О новом регламенте «Фонтанке» рассказали 9 декабря в комитетах по благоустройству и по транспорту. Места для временного складирования снега в лотковой зоне подобраны исходя из того, какие адреса наименее востребованы у автовладельцев. По данным комтранса, накопленные там валы договорились вывозить через 48 часов. Комблаг говорит, что при благоприятных условиях — не более чем через 24 часа.

    Кроме того, комитет по благоустройству направляет коллегам график уборки. Центр управления парковками намерен снабдить свое мобильное приложение новой функцией для уведомления водителей о том, что на такой-то улице будет работать техника — с просьбой не парковаться там в определенное время.

    Подробнее о предыстории вопроса и о том, как платная парковка убирается от снега на практике — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 1

    AP-SPb09 Дек 2022 в 16:22
    Да никак не убирается эта платная парковка. Как наср... наплевать было чинушам на уборку Центра, так все и остаётся. Уж неделю снег лежит ни одного брехлова с лопатой еще не было. И это у самого Казанского собора. Хотя часов с 11 вечера и до 8-9 утра улицы пустые - убирай не хочу, даже никому не помешаешь
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