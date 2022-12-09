Чиновники рассказали о нововведениях в уборке снега в зоне платной парковки

ГУДП «Центр» и Центр управления парковками разработали список мест, где в платной зоне можно временно складировать снег у тротуаров. Кроме того, водителей будут предупреждать о том, что на конкретной улице запланирована уборка.

О новом регламенте «Фонтанке» рассказали 9 декабря в комитетах по благоустройству и по транспорту. Места для временного складирования снега в лотковой зоне подобраны исходя из того, какие адреса наименее востребованы у автовладельцев. По данным комтранса, накопленные там валы договорились вывозить через 48 часов. Комблаг говорит, что при благоприятных условиях — не более чем через 24 часа.