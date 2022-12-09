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    Сбер вернул в рабочее состояние приложение, но проблемы остаются

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    Все системы Сбера к двум часам дня 9 декабря работают в обычном режиме, заявили в банке. Но некоторые проблемы могут возникнуть.

    Судя по заявлению Сбера, на своей стороне приложение и другие сервисы полностью восстановлены. Тем не менее работать может не все. Например, система быстрых платежей, но проблема не на стороне Сбера. «В связи с затруднениями на стороне банков-партнеров у некоторых клиентов могут быть ограничены переводы в другие банки», — заявили в банке.

    С утра 9 декабря пользователи начали массово сообщать о сбоях различных сервисов, начиная с банков, заканчивая приложением «ВКонтакте».

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