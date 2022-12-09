«Пояснила, что погорячилась». Попытки отобрать собаку у петербургской студентки стали уголовным делом

После нападения на петербургскую студентку, которая гуляла с собакой по улице Черняховского, возбуждено уголовное дело. Об этом «Фонтанке» 9 декабря рассказала сама пострадавшая, а в полиции подтвердили.

По словам пострадавшей, дело касается телесных повреждений, окончательная квалификация будет после судебно-медицинской экспертизы. В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что дело возбуждено по статье о побоях.

«По поводу высказывания угроз пока какого-либо решения не принято, хотя они звучали действительно страшно и решительно. Подозреваемая свою вину не отрицает, извинилась, пояснив, что погорячилась», — говорит наша собеседница.