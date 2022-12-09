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    «Пояснила, что погорячилась». Попытки отобрать собаку у петербургской студентки стали уголовным делом

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    12 комментариев

    После нападения на петербургскую студентку, которая гуляла с собакой по улице Черняховского, возбуждено уголовное дело. Об этом «Фонтанке» 9 декабря рассказала сама пострадавшая, а в полиции подтвердили.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    По словам пострадавшей, дело касается телесных повреждений, окончательная квалификация будет после судебно-медицинской экспертизы. В ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что дело возбуждено по статье о побоях.

    «По поводу высказывания угроз пока какого-либо решения не принято, хотя они звучали действительно страшно и решительно. Подозреваемая свою вину не отрицает, извинилась, пояснив, что погорячилась», — говорит наша собеседница.

    В распоряжении «Фонтанки» есть снимок с предполагаемыми подозреваемыми — стоит отметить, что одеты они весьма модно.

    О происшествии «Фонтанка» рассказывала. Молодая петербурженка заявила, что на нее напали мужчина и женщина, пытались отобрать ее собаку (метиса хаски) и угрожали при следующей встрече «бить так, что сама себя не узнает». По предварительным данным, в Мариинской больнице девушке диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 12

    Pilat09 Дек 2022 в 16:38
    А я бы подождал делать выводы.
    Я помню про шлепок по ягодицам автомобильного вора в изложении Фонтанки. И не забуду видимо уже никогда такое мощное искажение фактов.
    Кстати Фонтанка за это даже не извинилась.
    Я вряд ли поверю, что шли себе люди шли, вдруг увидели девушку с собакой и подумали - а давайте ка мы её изобьём....
    Три раза - ха.
    +0−0
    27806226809 Дек 2022 в 16:16
    Это нигилисты!
    +0−0
    Ярополк09 Дек 2022 в 16:10
    В клетку их надо.
    +1−0
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