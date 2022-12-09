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    За «эмоциональное обеднение» — 1,5 млн рублей. В Петербурге суд взыскал деньги с неаккуратного драчуна

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    1 комментарий

    Пушкинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску петербуржца Ивана к Алексею о возмещении вреда. Истец просил взыскать с обидчика компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Ответчик в суд не явился, от получения извещений уклонялся, сообщает 9 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Летом 2018 года Алексей ударил Ивана у дома 246 по Московскому шоссе. Да так неаккуратно и небрежно, что последний упал с высоты собственного роста и ударился о железобетонную плиту головой. Травма была расценена как тяжкий вред здоровью, Ведяшкина приговорили к исправительным работам на полгода с удержанием 5 % зарплаты в доход государства.

    Приговором суда также было установлено, что после преступления у Ивана наблюдается эмоциональное обеднение, апатичность, снижение критических способностей.

    Суд, учитывая последствия, взыскал в пользу Ивана 1 500 000 рублей.

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    Комментарии 1

    Avs715309 Дек 2022 в 14:03
    А если бы в одном из слов была буква "о" вместо "а", ляма на три навзыскалось бы...
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