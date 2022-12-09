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    Полицейский бордель. Кто посмел разбить стекла, разрезать колеса и украсть мундир участкового из Пушкина

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    12 комментариев

    Если в недавней новости на «Фонтанке» о задержании полковника полиции за покровительство петербургским публичным домам — мало неожиданного, то в истории, произошедшей в борделе на проспекте Стачек, — есть все для черной комедии. Только главным героем выступает чин пониже — молодой лейтенант. Зато какой.

    Начнем скучновато: неделю назад в Красносельском районе возбуждено уголовное дело по умышленному повреждению имущества. За этим скрывается: в ночь на 2 декабря на Авангардной улице неустановленные злодеи фактически уничтожили личную автомашину «Лада Гранта», принадлежащую участковому Пушкина, 24-летнему лейтенанту полиции, Сергею Э. По информации «Фонтанки», при осмотре его транспорт выглядел безжалостно: стекла разбиты, боковые зеркала отломаны, шины разрезаны. Помимо этого, из салона украли его служебную форму, да еще с нагрудным знаком участкового. Но дело в том, что расследование этой выходки опять женится с вечной забавой, скупо именуемой проституцией.

    Новость о задержании начальника 36 отдела полиции Выборгского района, полковника полиции Романа Романова закончилась предъявлением ему части 6 статьи 290 УК — «Получение взятки». Плюс испорченным настроением петербурженки, которой вменили дачу взятки. Она является фактической владелицей трех публичных домов в Центральном, Красногвардейском и Выборгском районах, но отпущена ввиду активного сотрудничества со Следственным комитетом. Все же, мало кто знает: параллельно в Управлении собственной безопасности главка проверяют похождения названного нами участкового.

    По данным нашего издания, юный лейтенант выдал фееричную версию. Изложим ее немного литературно. После дежурства, 1 декабря, участковый Сергей решил проветриться, вместе с приятелем они позвонили общему другу Толяну, а он их пригласил приехать во двор дома 92 по проспекту Стачек. Прикатив на «Ладе Гранте» и осмотревшись, полицейский совершенно случайно обратил внимание на подозрительный шум в одной из парадных. Пусть он не при исполнении, но тут как в советской песне: «служба — дни и ночи».

    Заглянув в квартирку, лейтенант наткнулся на безобразие. Внутри находились 11 вульгарных девиц, что натолкнуло его на мысль — это бордель. Пока он рассуждал про себя, какие правоохранительные меры надо предпринять, то вышел на свежий воздух. И вот там на него напала банда. Причем банда подкатила на «Шевроле Тахо».

    Сначала и его, и двух приятелей просто колотили. Потом немного постреляли, и Толяну ниже поясницы всадили пулю из травматического пистолета. И, наконец, летеха остался один на один с превосходящими силами, так как двое его корешей вырвались из окружения на его же «Ладе».

    Сергей принял решение отступить. Через километров пять он добежал до Полежаевского парка в Красносельском районе, где его все-таки подобрали приятели. Но это еще не финал.

    Вскоре их начали настигать три борта — «Фольксваген Гольф», «Форд Мондео» и «Киа Оптима», в которых сидели отвратительные хари. Деваться было некуда и, бросив тачку на Авангардной, ребята разбежались, унося на себе подранка. Когда вернулись, то «Лада Гранта» была в том унылом виде, который мы уже описали.

    Если вас увлек этот триллер, то альтернативной версией, основанной на оперативных воспоминаниях путан, наслаждайтесь в материале наших коллег с 47news.

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    Комментарии 12

    Danik09 Дек 2022 в 14:01
    Раньше про эту заграничную, красивую и интересную жизнь по ящику фильмы зарубежные показывали. А теперь смотри! Все у нас тут, как у людей есть!
    Не только марьясергеевну смотреть можно.
    +0−0
    hal900009 Дек 2022 в 13:40
    Даа..раньше наркобароны и сутенеры ездили на Мерсе Банане..а сейчас Тахо..На Тахо обычно быки "ездят"..ну охрана авторитета например..к примеру вор в законе покуривая и пуская дым в слегка приоткрытое тонированное окно мерседеса..а быки на тахо и на гелике сзади и впереди едут..
    +0−0
    Sobaka09 Дек 2022 в 13:39
    ....
    Но мы выбираем трудный путь
    Опасный, как военная тропа
    +2−0
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