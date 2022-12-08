В Петербурге задержан полковник полиции с уникальной карьерой

Следственный комитет Петербурга зашел в кабинет начальника отдела полиции и увез его на допрос. Пока решается его ближайшее будущее, «Фонтанка» изложит ситуацию. Самое же удивительное не в данных претензиях к нему. Невероятен его послужной список.
Утром 8 декабря сотрудники Следственного комитета и Управления собственной безопасности главка навестили на рабочем месте начальника 36-го отдела полиции УМВД по Выборгскому району, полковника полиции Романа Романова, провели обыск и проехали с ним до кабинетов следствия. По данным «Фонтанки», в настоящее время там уже находятся девушки, работающие в публичных домах города и, соответственно, организаторы этого сексуального процесса. Исходя из приглашенных на допросы лиц и руководствуясь оперативной информацией, журналист нашего издания с уверенностью может сказать, что 43-летнему полковнику Романову вменяют статью 290 УК — «Получение взятки».
Суть же претензий вряд ли покажется сенсационной. Насколько известно «Фонтанке», в материалах УСБ упоминается о трех борделях, а по версии СК, именно с них в течение года полковник получал суммы. Но тут вопрос даже не в том, что это надо еще доказать.
Дело в том, что все точки продажной любви располагаются не на земле, контролируемой полицейскими
Полковник Романов возглавляет 36-й отдел примерно уже год. До этого он был заместителем начальника 36-го отдела, но его силовая биография чуть ли не уникальна. В 1999 году он начинал в физзащите судебных приставов Ленобласти, затем специалистом и опером ФСПП Кингисеппского района. Уволился и перешел в ГУВД на должность оперативника. Проработав год, уволился и через пару лет стал начальником отдела собственной безопасности Северо-Западной таможни, затем поработал в Карельской, Петрозаводской, Вологодской таможнях, а в 2010 году уволился. И только в 2014-м вновь пришел в ГУ МВД простым участковым в Невский район, затем перевелся инспектором ГИБДД в Кингисеппский район Ленобласти и, наконец, в 2018-м стал замом 36-го отдела Выборгского района, быстро став начальником.