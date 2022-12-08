В Петербурге задержан полковник полиции с уникальной карьерой

Следственный комитет Петербурга зашел в кабинет начальника отдела полиции и увез его на допрос. Пока решается его ближайшее будущее, «Фонтанка» изложит ситуацию. Самое же удивительное не в данных претензиях к нему. Невероятен его послужной список.

Утром 8 декабря сотрудники Следственного комитета и Управления собственной безопасности главка навестили на рабочем месте начальника 36-го отдела полиции УМВД по Выборгскому району, полковника полиции Романа Романова, провели обыск и проехали с ним до кабинетов следствия. По данным «Фонтанки», в настоящее время там уже находятся девушки, работающие в публичных домах города и, соответственно, организаторы этого сексуального процесса. Исходя из приглашенных на допросы лиц и руководствуясь оперативной информацией, журналист нашего издания с уверенностью может сказать, что 43-летнему полковнику Романову вменяют статью 290 УК — «Получение взятки».



Суть же претензий вряд ли покажется сенсационной. Насколько известно «Фонтанке», в материалах УСБ упоминается о трех борделях, а по версии СК, именно с них в течение года полковник получал суммы. Но тут вопрос даже не в том, что это надо еще доказать.

Дело в том, что все точки продажной любви располагаются не на земле, контролируемой полицейскими 36-го отдела. А это — не формальность. Ведь если ты оказываешь покровительство не забесплатно, то должен иметь рычаги влияния. Какие — «Фонтанка», может, и в курсе, но публичных доказательств вряд ли раздобудет. Мы же в этой новости обратили внимание на внешне незаметное.