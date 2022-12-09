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    В Петербурге задержали подозреваемого в налете на офис быстрых займов у Сенной

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    2 комментария

    Полиция Адмиралтейского района разыскала подозреваемого в разбойном нападении на офис быстрых займов в центре Петербурга. Как сообщает ГУ МВД 9 декабря, мужчину нашли по месту жительства — в квартире на Лиговском проспекте. Сотрудники уголовного розыска просто проследили путь налетчика от места преступления до дома, 25-летний житель Коми даже не додумался запутать следы.

    Подозреваемый рассказал, что не так давно взял кредит в этой же конторе и похищенными из кассы деньгами собирался закрыть долг. Однако его ждала неудача — в пачке наличных были только 4 купюры по тысяче, остальное же — билеты «Банка приколов». Налетчик-неудачник решил запить горе, купил на настоящие деньги алкоголь, но выпить не успел — полиция помешала.

    Теперь в отношении молодого приезжего из Коми возбуждено уголовное дело по статье о разбое, скоро ему изберут меру пресечения. Ранее «Фонтанка» публиковала видео налета.

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    Комментарии 2

    Диванный Эксперт09 Дек 2022 в 12:36
    Как в кино: украл, выпил, в тюрьму.
    +0−0
    Bassbit09 Дек 2022 в 12:33
    К успеху шел, не получилось, не фартануло
    +0−0
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