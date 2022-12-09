В Петербурге задержали подозреваемого в налете на офис быстрых займов у Сенной

Полиция Адмиралтейского района разыскала подозреваемого в разбойном нападении на офис быстрых займов в центре Петербурга. Как сообщает ГУ МВД 9 декабря, мужчину нашли по месту жительства — в квартире на Лиговском проспекте. Сотрудники уголовного розыска просто проследили путь налетчика от места преступления до дома, 25-летний житель Коми даже не додумался запутать следы.



Подозреваемый рассказал, что не так давно взял кредит в этой же конторе и похищенными из кассы деньгами собирался закрыть долг. Однако его ждала неудача — в пачке наличных были только 4 купюры по тысяче, остальное же — билеты «Банка приколов». Налетчик-неудачник решил запить горе, купил на настоящие деньги алкоголь, но выпить не успел — полиция помешала.