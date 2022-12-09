«Мужик, мне нужны деньги». На Сенной разбойник с ножом нагрянул в офис быстрых займов

Микрофинансовая организация подверглась нападению в Адмиралтейском районе Петербурга 8 декабря. Камера сняла трансформацию вежливого клиента в разбойника с ножом, от которого пришлось прятаться за креслом.



По данным «Фонтанки», немногим позже половины девятого часа вечера обеднела контора быстрых денег на Сенной площади, 7. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении редакции, опасность в очередном клиенте увидели не сразу.