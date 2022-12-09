«Мужик, мне нужны деньги». На Сенной разбойник с ножом нагрянул в офис быстрых займов

«Фонтанка.ру»
Микрофинансовая организация подверглась нападению в Адмиралтейском районе Петербурга 8 декабря. Камера сняла трансформацию вежливого клиента в разбойника с ножом, от которого пришлось прятаться за креслом.
По данным «Фонтанки», немногим позже половины девятого часа вечера обеднела контора быстрых денег на Сенной площади, 7. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении редакции, опасность в очередном клиенте увидели не сразу.
Мужчина едва ли выделялся среди посетителей в морозный день - чёрная куртка, накинутый на голову капюшон и прикрытое будто от холода лицо. Начал тоже вполне традиционно: «Здравствуйте… Мужик, мне нужны деньги».
Дальше в кадре появляется нож, посетитель давит вербально, менеджер прячется за креслом.
С пустыми руками из офиса налётчик не ушёл - сотрудник отдал ему пачку денег. Присмотревшись к ним поближе, преступник, вероятно, разочаруется. Настоящих там примерно четыре тысячи рублей, остальное - «кукла».
В полицию о случившемся сообщили сразу. Сотрудники выясняют все обстоятельства и ищут мужчину с острой нуждой в деньгах.