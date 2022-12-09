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    «Мужик, мне нужны деньги». На Сенной разбойник с ножом нагрянул в офис быстрых займов

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    «Фонтанка.ру»

    Микрофинансовая организация подверглась нападению в Адмиралтейском районе Петербурга 8 декабря. Камера сняла трансформацию вежливого клиента в разбойника с ножом, от которого пришлось прятаться за креслом.

    По данным «Фонтанки», немногим позже половины девятого часа вечера обеднела контора быстрых денег на Сенной площади, 7. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении редакции, опасность в очередном клиенте увидели не сразу.

    Мужчина едва ли выделялся среди посетителей в морозный день - чёрная куртка, накинутый на голову капюшон и прикрытое будто от холода лицо. Начал тоже вполне традиционно: «Здравствуйте… Мужик, мне нужны деньги».

    Дальше в кадре появляется нож, посетитель давит вербально, менеджер прячется за креслом.

    С пустыми руками из офиса налётчик не ушёл - сотрудник отдал ему пачку денег. Присмотревшись к ним поближе, преступник, вероятно, разочаруется. Настоящих там примерно четыре тысячи рублей, остальное - «кукла».

    В полицию о случившемся сообщили сразу. Сотрудники выясняют все обстоятельства и ищут мужчину с острой нуждой в деньгах.

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    Комментарии 1

    kоt-obormot09 Дек 2022 в 00:15
    "Рыбак рыбака видит издалека"©
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