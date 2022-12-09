Генпрокурор: В России зафиксированы первые взятки биткойнами

Российские правоохранители выявили первые случаи дачи взяток криптовалютой. Как минимум один из фигурантов уже осуждён. Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал в интервью ТАСС, опубликованном 9 декабря.
«Есть примеры передачи в качестве взятки криптовалюты, хотя они пока не столь распространены», — сказал он.
В качестве примера он привёл случай в Хакасии. Оператор интернет-магазина по сбыту наркотиков стал жертвой кражи — у него похитили наркотики. Он связался с начальником отдела управления по контролю за оборотом наркотиков и дал ему взятку, чтобы тот привлёк похитителя к уголовной ответственности. Кроме того, полицейский предупреждал этот интернет-магазин (точнее, участников организованной преступной группы) о проводившихся оперативно-разыскных мероприятиях и давал им инструкции, как не попасться.
«За это он получил взятку в биткойнах, которую через «Киви-кошелек» перевел в рубли и перечислил на находившуюся у него в распоряжении банковскую карту», — отметил Краснов.
Суд приговорил бывшего полицейского к 5 годам лишения свободы.
Генпрокурор подчеркнул, что подобные преступления характеризуются повышенной общественной опасностью: криптовалюта в криминальных расчетах часто говорит о связи с организованной преступностью.
8 декабря председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что с 2011 года за коррупционные преступления перед судом в России предстали около 72 тысяч должностных лиц. К уголовной ответственности за коррупцию за девять месяцев текущего года в России привлекли 1,4 тысячи правоохранителей и 679 военных.