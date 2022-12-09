    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -3

    1 м/с, южн

    758мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd62.57eur65.68

    Генпрокурор: В России зафиксированы первые взятки биткойнами

    1582
    1 комментарий

    Российские правоохранители выявили первые случаи дачи взяток криптовалютой. Как минимум один из фигурантов уже осуждён. Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал в интервью ТАСС, опубликованном 9 декабря.

    «Есть примеры передачи в качестве взятки криптовалюты, хотя они пока не столь распространены», — сказал он.

    В качестве примера он привёл случай в Хакасии. Оператор интернет-магазина по сбыту наркотиков стал жертвой кражи — у него похитили наркотики. Он связался с начальником отдела управления по контролю за оборотом наркотиков и дал ему взятку, чтобы тот привлёк похитителя к уголовной ответственности. Кроме того, полицейский предупреждал этот интернет-магазин (точнее, участников организованной преступной группы) о проводившихся оперативно-разыскных мероприятиях и давал им инструкции, как не попасться.

    «За это он получил взятку в биткойнах, которую через «Киви-кошелек» перевел в рубли и перечислил на находившуюся у него в распоряжении банковскую карту», — отметил Краснов.

    Суд приговорил бывшего полицейского к 5 годам лишения свободы.

    Генпрокурор подчеркнул, что подобные преступления характеризуются повышенной общественной опасностью: криптовалюта в криминальных расчетах часто говорит о связи с организованной преступностью.

    8 декабря председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что с 2011 года за коррупционные преступления перед судом в России предстали около 72 тысяч должностных лиц. К уголовной ответственности за коррупцию за девять месяцев текущего года в России привлекли 1,4 тысячи правоохранителей и 679 военных.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    26487421109 Дек 2022 в 10:24
    Тут удивило многое: оказывается криминогенность крипты только что подтверждена (1), крипта -первая -! взятка раскрыта СК, а раньше-то что? (2), обнаружилось теперь, что криптою платят за наркотики (3), крипта - "черная дыра" платежных схем (4). Можно и продолжить, но, увы, зачем? Вон какой бой в ГД за максимальную легализацию этой погани, там и есть кого, и есть, похоже, чем лоббировать. И здесь зреет поле криминала похлеще и на порядок больше, чем "возврат НДС". Тут - логово (Глеб Жеглов).
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close