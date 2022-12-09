Генпрокурор: В России зафиксированы первые взятки биткойнами

Российские правоохранители выявили первые случаи дачи взяток криптовалютой. Как минимум один из фигурантов уже осуждён. Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов рассказал в интервью ТАСС, опубликованном 9 декабря.



«Есть примеры передачи в качестве взятки криптовалюты, хотя они пока не столь распространены», — сказал он.



В качестве примера он привёл случай в Хакасии. Оператор интернет-магазина по сбыту наркотиков стал жертвой кражи — у него похитили наркотики. Он связался с начальником отдела управления по контролю за оборотом наркотиков и дал ему взятку, чтобы тот привлёк похитителя к уголовной ответственности. Кроме того, полицейский предупреждал этот интернет-магазин (точнее, участников организованной преступной группы) о проводившихся оперативно-разыскных мероприятиях и давал им инструкции, как не попасться.

