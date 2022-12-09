«Сама по себе демонстрация» не образует состав нарушения. Генпрокуратура высказалась о показе флага Украины

Генеральная прокуратура представила ответ на депутатский запрос представителя партии «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского. Исходя из него следует, что демонстрация флага Украины, а также сочетания его цветов, сами по себе не являются правонарушением.



Ответ Генпрокуратуры был опубликован в telegram-канале петербургского «Яблока».



«Публичная демонстрация украинского флага, а также сине-желтых цветов, определяющих его цветовую грамму, сами по себе не образуют состав какого-либо правонарушения», – говорится в опубликованном ответе ведомства. В нем также отмечается, квалификация действий человека в качестве правонарушения «зависит от совокупности фактических обстоятельств дела».

