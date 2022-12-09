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    «Сама по себе демонстрация» не образует состав нарушения. Генпрокуратура высказалась о показе флага Украины

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    Генеральная прокуратура представила ответ на депутатский запрос представителя партии «Яблоко» в петербургском парламенте Бориса Вишневского. Исходя из него следует, что демонстрация флага Украины, а также сочетания его цветов, сами по себе не являются правонарушением.

    Ответ Генпрокуратуры был опубликован в telegram-канале петербургского «Яблока».

    «Публичная демонстрация украинского флага, а также сине-желтых цветов, определяющих его цветовую грамму, сами по себе не образуют состав какого-либо правонарушения», – говорится в опубликованном ответе ведомства. В нем также отмечается, квалификация действий человека в качестве правонарушения «зависит от совокупности фактических обстоятельств дела».

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    Комментарии 11

    Свободу Лёхе!09 Дек 2022 в 01:17
    Тут такое дело.., я Детство снова вспомнил: во время Праздников Советских, всегда дома у нас присутствовал.. Флаг СССР! ) Повзрослев, я спросил Родителя - откуда он берётся? (на самом деле, мне было приятно это, ведь.. с моим галстуком он.. - Цвета Одного!)) И, он, честно мне ответил, примерно так: Ты же видел эти флаги на домах.., так вот, когда стемнеет.. - один из них я забираю и.. - приношу домой! ) - А.., разве так можно? (я просто уже знал, что все кто носит флаг на демонстрации должны его после.. - сдать!)) Кажется.., только сейчас начинаю его понимать.., Флаг.., как и.. Знамя.. - не для Демонстрации!.. Извиняюсь, отвлёкся, пару назад задумался.. - возможно ли в Санкт-Петербурге купить украинский флаг и, если да, то - где?! ) Так же, как и любой другой, аргентинский, к примеру..)
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