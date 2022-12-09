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    Признание и Влияние

    Подкрепиться и приободриться: горожане выбирают, какой ресторан или бар получит премию «Фонтанки»

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    1 комментарий
    Фото: valeria_aksakova — Freepik.com
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    Пятничный вечер — отличный повод вспомнить про рестораны и бары Петербурга. Ведь это не только места перекусов и обедов, но прежде всего — встреч, общения и праздников. Номинация «Ресторан/бар года» появилась на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в пандемийном 2020 году, когда сфере общепита пришлось искать пути выхода из кризиса. Но в итоге она же оказалось той, что быстро растет и восстанавливается, и надолго задержалась среди номинаций.

    Во время пандемии именно общепит был одной из наиболее пострадавших от локдауна и изоляции отраслей. Но помимо главного «удара» 2020 года, когда заведения стояли закрытыми, а люди сидели по домам из-за пандемии, по отрасли пытались ударить законодательно. Местная инициатива попыталась запретить разливать алкоголь в барах в центре города при площади минимум 50 квадратных метров (так называемый законопроект о «наливайках»). Но не тут-то было. Маленькие авторские бары в центре — одна из визитных карточек Петербурга, и тогда горожане встали за любимые места для отдыха горой. Возмущение посетителей и владельцев и широкий резонанс привели к значительному смягчению положений законопроекта и возвращению к федеральным нормам — минимум 20 кв. м. Помимо этого рестораны и кафе столкнулись с введением QR-кодов, что тоже сказалось на числе посетителей и выручке.

    На смену одних испытаний пришли другие: в 2022 году отрасль ждали санкции, логистические проблемы, а иностранные туристы, которым закрыла дверь пандемия, так и не вернулись. Да еще и отток платежеспособного населения весь год тоже присутствовал. Как отмечают в KNRU, с начала этого года среди форматов общепита больше всего закрытий пришлось на кофейни и шавермы.

    При этом сфера общепита всегда довольно скоро приходила в себя, вместо закрытых заведений появлялись другие. Только за ковидные годы о ресторанном «ренессансе» говорили не раз. Сейчас в Петербурге работают почти 5,5 тысячи мест общественного питания, и это на 108 больше, чем годом ранее, но при этом пока еще меньше, чем было до ковида. За 9 месяцев 2022 года рестораны, бары и кафе заработали 96,8 млрд рублей, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В нынешних условиях произошла некая переориентация, например 60% новых открытых точек — это фастфуд, столовые и бюджетные пекарни с низким средним чеком, остальная часть — традиционные форматы. Также на смену, например, узким национальным и экзотическим кухням, требующим заказа продуктов из-за рубежа, пришли тематические бары, привлекающие посетителей не столько кухней, сколько атмосферой. По данным Restorating.ru, это полузакрытый «интеллигентный» формат. За последний год в Петербурге открылось 348 новых предприятий общепита на фоне закрывшихся 240 заведений.

    Бары, кафе и кофейни — часть образа жизни петербуржцев и туристическая достопримечательность. Горожане и гости города любят посидеть на летней террасе или зимой в тепле и уюте. Поэтому множество мест соревнуются за любовь и внимание посетителей — от фудкортов до кофеен, от больших сетевых до камерных авторских заведений. Кстати, в городе работает бар, вошедший в 2021 году в десятку лучших в мире по версии The Worldʼs 50 Best Bars, а с десяток ресторанов попали в мировой рейтинг La Liste 2023.

    В этом году на этапе номинирования читатели «Фонтанки» назвали почти 500 заведений. То есть если задаться целью посетить их все, то потребуется больше года — если ходить каждый день. В ТОП-10 премии попали как сетевые заведения, так и единственные в своем роде рестораны и бары, которые теперь ждут голосов читателей:

    • «ЕВРАЗИЯ»
    • «КАХА БАР»
    • «КОНТАКТ БАР»
    • «МАРЧЕЛЛИС»
    • «НЕКАНОН БАР»
    • «ТРОЙКА»
    • BAHROMA
    • TOKИO-CITY
    • LA VUE
    • VЛАVАШЕ

    Проголосовать за свое любимое место можно до 14 декабря на сайте премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ». А заодно можно выбрать победителей в остальных десяти номинациях. Победителей объявят на сцене 15 декабря во время торжественной церемонии в Главном штабе Государственного Эрмитажа.

    Фото: valeria_aksakova — Freepik.com

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    Комментарии 1

    28022558909 Дек 2022 в 22:07
    Д.о.б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.ос.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ше н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .го.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.оз.н.ан.и.е, так к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то си.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    З.а.р.а.не.е Х.р.ани Вас Господь и большое человеческое спасибо.

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