Подкрепиться и приободриться: горожане выбирают, какой ресторан или бар получит премию «Фонтанки»

Пятничный вечер — отличный повод вспомнить про рестораны и бары Петербурга. Ведь это не только места перекусов и обедов, но прежде всего — встреч, общения и праздников. Номинация «Ресторан/бар года» появилась на премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» в пандемийном 2020 году, когда сфере общепита пришлось искать пути выхода из кризиса. Но в итоге она же оказалось той, что быстро растет и восстанавливается, и надолго задержалась среди номинаций.

Во время пандемии именно общепит был одной из наиболее пострадавших от локдауна и изоляции отраслей. Но помимо главного «удара» 2020 года, когда заведения стояли закрытыми, а люди сидели по домам из-за пандемии, по отрасли пытались ударить законодательно. Местная инициатива попыталась запретить разливать алкоголь в барах в центре города при площади минимум 50 квадратных метров (так называемый законопроект о «наливайках»). Но не тут-то было. Маленькие авторские бары в центре — одна из визитных карточек Петербурга, и тогда горожане встали за любимые места для отдыха горой. Возмущение посетителей и владельцев и широкий резонанс привели к значительному смягчению положений законопроекта и возвращению к федеральным нормам — минимум 20 кв. м. Помимо этого рестораны и кафе столкнулись с введением QR-кодов, что тоже сказалось на числе посетителей и выручке.

На смену одних испытаний пришли другие: в 2022 году отрасль ждали санкции, логистические проблемы, а иностранные туристы, которым закрыла дверь пандемия, так и не вернулись. Да еще и отток платежеспособного населения весь год тоже присутствовал. Как отмечают в KNRU, с начала этого года среди форматов общепита больше всего закрытий пришлось на кофейни и шавермы.



При этом сфера общепита всегда довольно скоро приходила в себя, вместо закрытых заведений появлялись другие. Только за ковидные годы о ресторанном «ренессансе» говорили не раз. Сейчас в Петербурге работают почти 5,5 тысячи мест общественного питания, и это на 108 больше, чем годом ранее, но при этом пока еще меньше, чем было до ковида. За 9 месяцев 2022 года рестораны, бары и кафе заработали 96,8 млрд рублей, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В нынешних условиях произошла некая переориентация, например 60% новых открытых точек — это фастфуд, столовые и бюджетные пекарни с низким средним чеком, остальная часть — традиционные форматы. Также на смену, например, узким национальным и экзотическим кухням, требующим заказа продуктов из-за рубежа, пришли тематические бары, привлекающие посетителей не столько кухней, сколько атмосферой. По данным Restorating.ru, это полузакрытый «интеллигентный» формат. За последний год в Петербурге открылось 348 новых предприятий общепита на фоне закрывшихся 240 заведений.

