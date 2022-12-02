Ресторан Il Lago dei Cigni признан лучшим в Петербурге по версии La Liste 2023

Ресторан Il Lago dei Cigni вошел в топ-1000 ресторанов мира по версии престижной международной премии La Liste 2023, став лучшим рестораном из Петербурга среди номинантов. Всего в рейтинг попали 30 российских ресторанов из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону и Краснодара.

Рейтинг La Liste был создан в 2015 году в Париже при поддержке МИД Франции и посла Филиппа Фора (бывший генеральный директор «желтого» гида Gault & Millau). В конце каждого года его составители публикуют список из 1000 ресторанов мира, рекомендуемых к посещению в следующем году. Рейтинг составляется автоматически — оценки по 100-балльной шкале заведениям выставляются по сложному алгоритму на основе обработки более 700 международных ресторанных справочников, краудсорсинговых сайтов и публикаций в СМИ.

«Мы рассматриваем попадание в список La Liste 2023 как подтверждение неизменного качества нашего ресторана, — прокомментировал Никита Муров, генеральный директор холдинга «Бронка Групп», в сеть ресторанов которого входит ll Lago dei Cigni. — Принципиально важно, что за премией стоит не субъективное мнение жюри, а оценка сотен людей, которые которые стали гостями ll Lago dei Cigni и дали ресторану столь высокую оценку».

Среди петербургских ресторанов Il Lago dei Cigni с 88 баллами занял первое место, опередив Tartarbar (86 баллов), «Палкинъ» (82,5 балла), Probka Арама Мнацаканова (80,5 баллов), Birch (80 баллов), Duo Gastrobar (80 баллов), а также Bourgeois Bohemians (77,5 балла), Cococouture (77 баллов), Percorso (75,5 баллов) и Sintoho (75 баллов). Лучший из российских ресторанов — Twins Garden c оценкой 95,5 баллов.