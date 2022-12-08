Семейный бизнес на живом товаре. Что за дело подвело под следствие полковника полиции Петербурга с уникальной биографией

В полицейском главке раскрыли подробности уголовного дела, расследование которого обернулось задержанием начальника 36-го отдела УМВД по Выборгскому району Петербурга Романа Романова.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, 8 декабря сотрудниками уголовного розыска пресечена деятельность сети притонов, организованных супружеской парой из Красносельского района города.
По версии полиции, салоны на проспекте Просвещения, Литейном и Хасанской появились в 2019 году. Секс-услуги оказывали в жилых домах девушки из ближнего и дальнего зарубежья, а также гражданки России.
С условиями труда оперативники уже ознакомились. Изъяты банковские карты, рукописные материалы, телефоны и электронные носители информации. Административные протоколы за занятие проституцией получили 16 работниц.
Деньги бордели приносили не только супругам организаторам. «Фонтанка» писала, что, по версии следствия, в течение года суммы с них получал полковник Романов. Утром его навестили на рабочем месте сотрудники Управления собственной безопасности главка и СК.
Вместе с материалами в отношении полковника в Следственный комитет передали и возбуждённое полицией дело об организации занятий проституцией (241 УК).
«В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководство привлечено к строгой дисциплинарной ответственности», - сообщили в полицейском главке.
Полковник Романов возглавляет 36-й отдел примерно год. Его силовая биография чуть ли не уникальна.