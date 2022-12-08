Холодная смерть петербурженки в коммунальной квартире стала уголовным делом

Материалы прокурорской проверки по факту гибели пожилой женщины в коммунальной квартире на Зверинской улице переданы в СК. По ним возбуждено уголовное дело о выполнении небезопасных услуг, повлекших смерть человека. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.



Напомним, в выходные 76-летнюю женщину госпитализировали с признаками переохлаждения из собственной квартиры на Петроградской стороне. Несмотря на усилия врачей, пенсионерка скончалась.



Было установлено, что жилье могло остыть из-за фасадных работ, выполнявшихся подрядной организацией ООО «ФСК-Строй». Эти работы не были окончены в срок, а в некоторых окнах зияли дыры. В комнате погибшей петербурженки таких нашли две штуки.

