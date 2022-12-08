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    Холодная смерть петербурженки в коммунальной квартире стала уголовным делом

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    Материалы прокурорской проверки по факту гибели пожилой женщины в коммунальной квартире на Зверинской улице переданы в СК. По ним возбуждено уголовное дело о выполнении небезопасных услуг, повлекших смерть человека. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

    Напомним, в выходные 76-летнюю женщину госпитализировали с признаками переохлаждения из собственной квартиры на Петроградской стороне. Несмотря на усилия врачей, пенсионерка скончалась.

    Было установлено, что жилье могло остыть из-за фасадных работ, выполнявшихся подрядной организацией ООО «ФСК-Строй». Эти работы не были окончены в срок, а в некоторых окнах зияли дыры. В комнате погибшей петербурженки таких нашли две штуки.

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    Джастис08 Дек 2022 в 18:45
    Как же так, объекты энергетики уничтожают в Украине, а умирают в собственной квартире от холода у нас. Точно все по плану идет ?
    +7−1
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