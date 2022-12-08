Смерть старушки, замерзшей в квартире в Петербурге, могла наступить из-за ремонт фасада

Прокуратура Петроградского района провела проверку после смерти 76-летней женщину, которую в выходные увезли из квартиры с переохлаждением. Не смотря на старания врачей она скончалась.



Проверка, как сообщает пресс-служба ведомства 8 декабря, пришла к выводам крайне неприятным для ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» и подрядной организации ООО «ФСК-Строй».



Последняя, как было установлено, вела ремонт фасада дома 17Б по Зверинской улицы. Он не окончен в срок, а во время работ в некоторых окнах дома были повреждены стекла. И восстанавливать остекление компания, якобы, не спешила. На это указывали жильцы дома.

