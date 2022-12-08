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    Смерть старушки, замерзшей в квартире в Петербурге, могла наступить из-за ремонт фасада

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    3 комментария

    Прокуратура Петроградского района провела проверку после смерти 76-летней женщину, которую в выходные увезли из квартиры с переохлаждением. Не смотря на старания врачей она скончалась.

    Проверка, как сообщает пресс-служба ведомства 8 декабря, пришла к выводам крайне неприятным для ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» и подрядной организации ООО «ФСК-Строй».

    Последняя, как было установлено, вела ремонт фасада дома 17Б по Зверинской улицы. Он не окончен в срок, а во время работ в некоторых окнах дома были повреждены стекла. И восстанавливать остекление компания, якобы, не спешила. На это указывали жильцы дома.

    С наступлением холодов местные жители неоднократно обращались в УК с жалобами на едва теплые батареи, ремонта отопительной системы не дождались. Прокуратура установила нарушения температурного режима в квартирах.

    По данным «Фонтанки», пенсионерка жила в одной из комнат коммунальной трешки. И в её помещении окна были повреждены аж в двух местах. В день госпитализации, женщина ненадолго выходила в магазин, но большую часть дня провела дома. Скорую 3 декабря её вызвал сосед. Медики успели только довезли женщину но больницы.

    Комната, в которой жила пенсионерка, была мягко говоря не сильна прибрана и сильно захламлена. Можно в этом убедиться, посмотрев фото . Сама женщина, якобы, вела асоциальный образ жизни после смерти мужа более 10 лет назад. При этом, по данным «Фонтанки», она регулярно платила коммунальные платежи и не имела заложенностей. В администрации района, ей предлагали помощь сотрудники социальной службы, но получили категорический отказ.

    Прокуратура Петроградского района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека».

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    Комментарии 3

    Noisymouse-дубль08 Дек 2022 в 12:59
    Ерунда какая-то.
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