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    Петербургская пенсионерка скончалась в больнице, куда привези из дома. Предварительно — от переохлаждения

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    Из квартиры на Зверинской улице в больницу доставили пенсионерку. Скоро она скончалась — по предварительным данным, от переохлаждения.

    Подача тепла в комнату пенсионерки осуществлялась в установленном порядке, батареи там теплые, а окна целые, рассказали «Фонтанке» 4 декабря в пресс-службе администрации Петроградского района. «По данным полиции, женщина вела асоциальный образ жизни. По указанному адресу подрядчик Фонда капремонта выполняет работы по ремонту фасада», — отметили там.

    На снимках из комнаты пенсионерки, предоставленных администрацией, видны кучи хлама: мусор и груды одежды.

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    «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области

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