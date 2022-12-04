Петербургская пенсионерка скончалась в больнице, куда привези из дома. Предварительно — от переохлаждения

Из квартиры на Зверинской улице в больницу доставили пенсионерку. Скоро она скончалась — по предварительным данным, от переохлаждения.



Подача тепла в комнату пенсионерки осуществлялась в установленном порядке, батареи там теплые, а окна целые, рассказали «Фонтанке» 4 декабря в пресс-службе администрации Петроградского района. «По данным полиции, женщина вела асоциальный образ жизни. По указанному адресу подрядчик Фонда капремонта выполняет работы по ремонту фасада», — отметили там.

На снимках из комнаты пенсионерки, предоставленных администрацией, видны кучи хлама: мусор и груды одежды.