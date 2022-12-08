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    Градозащитники снова отстояли в суде медсанчасть на Одоевского

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    Третий кассационный суд оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанции по «делу о медсанчасти № 1 завода имени Калинина» на улице Одоевского, д. 10. Распоряжение комитета по охране памятников об отказе включить здание в реестр выявленных объектов культурного наследия окончательно отменено. Об этом 8 декабря в своём телеграм-канале сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

    Истцами в суде выступали Александр Кононов, Анна Капитонова, Борис Вишневский, Татьяна Борисова, Дмитрий Анисимов, Расим Агаеев и Ксения Балашова.

    Статус выявленного ОКН запрещает сносить здание, сохранения которого много лет добиваются градозащитники.

    Напомним, что суды по защите здания медсанчасти на Одоевского от сноса тянутся с начала 2020 года, когда чиновники отказались признать постройку памятником.

    Медсанчасть № 1 им. М. И. Калинина, бывшая поликлиника одноименного завода, построена в 1957 году в стиле сталинского неоклассицизма. Нетипичным является полное отсутствие советской символики на фасаде, его украшает только медицинская эмблема — лепнина в виде чаши со змеей, обрамленная венком.

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    Комментарии 1

    Otkating08 Дек 2022 в 18:11
    Была у Вовочки корова. А у Маши бык. Привел как-то раз Вовочка свою корову к Машиному бычку. Бык залез на корову, а Вовочка и Маша сидят и смотрят. Через некоторое время:
    Вовочка:
    - Может тоже попробовать?
    Маша:
    - Смотри сам, ... твоя же корова!
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