Градозащитники снова отстояли в суде медсанчасть на Одоевского

Третий кассационный суд оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанции по «делу о медсанчасти № 1 завода имени Калинина» на улице Одоевского, д. 10. Распоряжение комитета по охране памятников об отказе включить здание в реестр выявленных объектов культурного наследия окончательно отменено. Об этом 8 декабря в своём телеграм-канале сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.
Истцами в суде выступали Александр Кононов, Анна Капитонова, Борис Вишневский, Татьяна Борисова, Дмитрий Анисимов, Расим Агаеев и Ксения Балашова.
Статус выявленного ОКН запрещает сносить здание, сохранения которого много лет добиваются градозащитники.
Напомним, что суды по защите здания медсанчасти на Одоевского от сноса тянутся с начала 2020 года, когда чиновники отказались признать постройку памятником.