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    В Турции опровергли информацию о крупных пробках с танкерами у Босфора

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    1 комментарий

    Министерство транспорта Турции опровергло сообщения о крупных пробках с нефтяными танкерами у пролива Босфор. Об этом 8 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на Главное управление по морским делам Минтранса страны.

    По данным ведомства, сейчас у Босфора находятся не 100 танкеров, как заявляет ряд СМИ, а 15. При этом 11 из них направляются в страны Европейского союза. Сейчас ситуация с танкерами в регионе выглядит так:

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    В Минтрансе страны напомнили, что одно время в Мраморном море были пробки из 100 и более судов, которые использовали для реализации зерновой сделки. Сейчас численность сухогрузов там не превышает 40 единиц.

    Сегодня газета Financial Times со ссылкой на западных официальных лиц сообщила, что очередь из танкеров с нефтью в турецких проливах образовалась из-за требования Анкары к перевозчикам предъявить дополнительные гарантии от страховых компаний.

    Накануне «Фонтанка» писала, что обеспокоенность ситуацией у берегов Турции выразил российский МИД. Замглавы ведомства Александр Грушко заявил, что проблема может быть вынесена на политический уровень.

    В начале декабря Турция ввела новое требование по страхованию по отношению к танкерам с сырой нефтью, которые собираются проходить через турецкие проливы. Так, страна просит от страховых компаний письмо, которое подтверждает предоставление судну P&I-страхования.

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    Комментарии 1

    Otkating08 Дек 2022 в 18:32
    — Да отвечаю, пацаны, я сама невинность, мамой клянусь!
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