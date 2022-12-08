В Турции опровергли информацию о крупных пробках с танкерами у Босфора

Министерство транспорта Турции опровергло сообщения о крупных пробках с нефтяными танкерами у пролива Босфор. Об этом 8 декабря сообщает ТАСС, ссылаясь на Главное управление по морским делам Минтранса страны.



По данным ведомства, сейчас у Босфора находятся не 100 танкеров, как заявляет ряд СМИ, а 15. При этом 11 из них направляются в страны Европейского союза. Сейчас ситуация с танкерами в регионе выглядит так: