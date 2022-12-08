    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    3 м/с, ю-в

    753мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd62.94eur65.9

    Байден заявил, что Россия относится к Уилану «иначе, чем к Грайнер»

    1619
    8 комментариев

    Президент Джо Байден заявил, что США продолжат переговоры с Москвой для освобождения из заключения американца Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж. Об этом он сообщил 8 декабря в обращении.

    «Мы не забыли о Поле Уилане. Речь не шла о том, чтобы сделать выбор, какого гражданина США вернуть домой. К сожалению, по совершенно неправомерным причинам Россия относится к делу Пола иначе, чем к делу Бриттни», — сказал американский лидер (цитата по ТАСС).

    Он пообещал, что американская сторона не сдастся и продолжит «добросовестно вести переговоры».

    Выказался Байден и об обмене Бриттни Грайнер на Виктора Бута. По его словам, для этого «потребовались кропотливые и напряженные переговоры». Он также поблагодарил ОАЭ за помощь в содействии.

    Пол Уилан летом 2020 года был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.

    Ранее в четверг МИД России подтвердил, что в аэропорту Абу-Даби между Россией и США состоялся обмен заключенными. В РФ возвращается Виктор Бут, а в Америку — Бриттни Грайнер. Пол Уилан, по данным CNN, в сделку не вошел.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Otkating08 Дек 2022 в 18:07
    заявил
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close