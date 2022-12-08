Байден заявил, что Россия относится к Уилану «иначе, чем к Грайнер»

Президент Джо Байден заявил, что США продолжат переговоры с Москвой для освобождения из заключения американца Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж. Об этом он сообщил 8 декабря в обращении.



«Мы не забыли о Поле Уилане. Речь не шла о том, чтобы сделать выбор, какого гражданина США вернуть домой. К сожалению, по совершенно неправомерным причинам Россия относится к делу Пола иначе, чем к делу Бриттни», — сказал американский лидер (цитата по ТАСС).



Он пообещал, что американская сторона не сдастся и продолжит «добросовестно вести переговоры».

