Байден заявил, что Россия относится к Уилану «иначе, чем к Грайнер»

Президент Джо Байден заявил, что США продолжат переговоры с Москвой для освобождения из заключения американца Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж. Об этом он сообщил 8 декабря в обращении.
«Мы не забыли о Поле Уилане. Речь не шла о том, чтобы сделать выбор, какого гражданина США вернуть домой. К сожалению, по совершенно неправомерным причинам Россия относится к делу Пола иначе, чем к делу Бриттни», — сказал американский лидер (цитата по ТАСС).
Он пообещал, что американская сторона не сдастся и продолжит «добросовестно вести переговоры».
Выказался Байден и об обмене Бриттни Грайнер на Виктора Бута. По его словам, для этого «потребовались кропотливые и напряженные переговоры». Он также поблагодарил ОАЭ за помощь в содействии.
Пол Уилан летом 2020 года был приговорен к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.