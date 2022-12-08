Стало известно, как пассажирский транспорт в Петербурге будет работать в новогоднюю ночь и Рождество

Смольный определился с графиком работы общественного транспорта в новогоднюю ночь и в Рождество. Круглосуточный режим, как выясняется, не востребован.
Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, принято решение, что в ночь на 1 января работа транспорта будет продлена. Станции метро закроются в 01:00, а поезда будут курсировать до 02:00. К графику последних поездов и будет привязано движение наземного транспорта, чтобы перевезти всех воспользовавшихся ими пассажиров.
В рождественскую ночь для транспорта будет работать штатное расписание выходного дня.
В комтрансе «Фонтанке» подтвердили эти данные, добавив, что анализ показал: общественный транспорт в новогоднюю ночь востребован мало. Наземный транспорт перевозит 7 тысяч пассажиров (большинство автобусами), а средняя наполняемость салона — всего 4 человека на рейс. Метрополитеном пользуются 18,4 тысячи человек.