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    Стало известно, как пассажирский транспорт в Петербурге будет работать в новогоднюю ночь и Рождество

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    3 комментария

    Смольный определился с графиком работы общественного транспорта в новогоднюю ночь и в Рождество. Круглосуточный режим, как выясняется, не востребован.

    Как стало известно «Фонтанке» 8 декабря, принято решение, что в ночь на 1 января работа транспорта будет продлена. Станции метро закроются в 01:00, а поезда будут курсировать до 02:00. К графику последних поездов и будет привязано движение наземного транспорта, чтобы перевезти всех воспользовавшихся ими пассажиров.

    В рождественскую ночь для транспорта будет работать штатное расписание выходного дня.

    В комтрансе «Фонтанке» подтвердили эти данные, добавив, что анализ показал: общественный транспорт в новогоднюю ночь востребован мало. Наземный транспорт перевозит 7 тысяч пассажиров (большинство автобусами), а средняя наполняемость салона — всего 4 человека на рейс. Метрополитеном пользуются 18,4 тысячи человек.

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    Peterburzhec08 Дек 2022 в 17:58
    Низкий спрос на транспорт в ночь из-за того, что все нормальные люди сидят и пьют, а к утру уже можно ехать, но не в состоянии!!!
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