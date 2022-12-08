«По сложившейся традиции». Путин проведёт в Петербурге неформальную встречу лидеров стран СНГ

Президент РФ Владимир Путин проведёт в Петербурге неформальную встречу лидеров стран СНГ. Она пройдёт в конце декабря, заявил 8 декабря на брифинге помощник главы российского государства Юрий Ушаков.



По словам представителя Кремля, встреча будет носить формат дружеской — «по сложившейся традиции». Также у Путина в Петербурге предполагаются и другие контакты, но главное мероприятие — это всё-таки встреча лидеров СНГ, подчеркнул Ушаков.



Напомним, в последний раз Владимир Путин посещал Петербург в октябре, когда, в частности, встречался с президентом Объединённых Арабских Эмиратов Халифой ибн Заидом аль-Нахайяном.

