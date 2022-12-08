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    В Монголии протестующих всадников на лошадях не пустили на площадь

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    1 комментарий

    Молодых людей на лошадях не пропустили к протестующим на главной площади в Монголии. Об этом 8 декабря сообщает портал ikon.mn. Всадники пытались присоединиться к акции, но стражи порядка преградили им путь.

    Сообщается также, что полиция Улан-Батора остановила движение транспорта с восточной и западной сторон площади, чтобы обеспечить порядок.

    Протесты перед Дворцом правительства в Монголии длятся уже на протяжении нескольких дней. Люди требуют наказать виновных в краже угля на сумму, которая, по разным оценкам, может доходить до 13 миллиардов долларов.

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    Комментарии 1

    Ser_N077108 Дек 2022 в 14:50
    и правильно... кони заср..т всю площадь, а в при неблагоприятном развитии событий еще и народ потопчут...
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