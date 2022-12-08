На участке Университетской набережной ограничат движение почти на год

Ремонтные работы и прокладка коммуникаций с 10 декабря внесут изменения в схему движения транспорта в трех районах Петербурга: Адмиралтейском, Василеостровском и Выборгском. О новых перекрытиях и ограничениях предупреждает 8 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
С 10 по 11 декабря для проезда закроют четную сторону Малодетскосельского проспекта от Батайского переулка до Бронницкой улицы и Батайский переулок в направлении от Дойникова переулка до Малодетскосельского проспекта. Объезд предусмотрен по Батайской улице, Дойникову переулку, Бронницкой улице, набережной Обводного канала, Московскому и Малодетскосельскому проспектам. Напомним, что на участке Малодетскосельского от Московского проспекта до Бронницкой улицы прокладывают теплосеть. До 24 апреля 2023 года там закрыто движение транспорта в направлении от Бронницкой улицы до Московского проспекта.
На Васильевском острове водителей потеснят, чтобы отвести поток пешеходов на время ремонта покрытия. До 21 сентября 2023 года из-за этого будет ограничено движение транспорта на участке Университетской набережной от Благовещенского моста до 1-й линии В.О.
В Выборгском районе города изменения вносит ремонт трамвайных путей. С 10 по 25 декабря для транспорта закроют боковой проезд проспекта Энгельса от Придорожной аллеи до Суздальского проспекта. Объезд предусмотрен по Суздальскому проспекту, проспектам Художников, Просвещения и Энгельса и Придорожной аллее.