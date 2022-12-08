    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, ю-в

    754мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.94eur65.9

    На участке Университетской набережной ограничат движение почти на год

    551
    2 комментария

    Ремонтные работы и прокладка коммуникаций с 10 декабря внесут изменения в схему движения транспорта в трех районах Петербурга: Адмиралтейском, Василеостровском и Выборгском. О новых перекрытиях и ограничениях предупреждает 8 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

    С 10 по 11 декабря для проезда закроют четную сторону Малодетскосельского проспекта от Батайского переулка до Бронницкой улицы и Батайский переулок в направлении от Дойникова переулка до Малодетскосельского проспекта. Объезд предусмотрен по Батайской улице, Дойникову переулку, Бронницкой улице, набережной Обводного канала, Московскому и Малодетскосельскому проспектам. Напомним, что на участке Малодетскосельского от Московского проспекта до Бронницкой улицы прокладывают теплосеть. До 24 апреля 2023 года там закрыто движение транспорта в направлении от Бронницкой улицы до Московского проспекта.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    На Васильевском острове водителей потеснят, чтобы отвести поток пешеходов на время ремонта покрытия. До 21 сентября 2023 года из-за этого будет ограничено движение транспорта на участке Университетской набережной от Благовещенского моста до 1-й линии В.О.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    В Выборгском районе города изменения вносит ремонт трамвайных путей. С 10 по 25 декабря для транспорта закроют боковой проезд проспекта Энгельса от Придорожной аллеи до Суздальского проспекта. Объезд предусмотрен по Суздальскому проспекту, проспектам Художников, Просвещения и Энгельса и Придорожной аллее.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Pilat08 Дек 2022 в 15:37
    Меня просто даже завидки берут.
    Я тоже хочу работать так не спеша.
    Если это главное условие тендера, то могу все это отремонтировать за 10 лет.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close