На участке Университетской набережной ограничат движение почти на год

Ремонтные работы и прокладка коммуникаций с 10 декабря внесут изменения в схему движения транспорта в трех районах Петербурга: Адмиралтейском, Василеостровском и Выборгском. О новых перекрытиях и ограничениях предупреждает 8 декабря пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



С 10 по 11 декабря для проезда закроют четную сторону Малодетскосельского проспекта от Батайского переулка до Бронницкой улицы и Батайский переулок в направлении от Дойникова переулка до Малодетскосельского проспекта. Объезд предусмотрен по Батайской улице, Дойникову переулку, Бронницкой улице, набережной Обводного канала, Московскому и Малодетскосельскому проспектам. Напомним, что на участке Малодетскосельского от Московского проспекта до Бронницкой улицы прокладывают теплосеть. До 24 апреля 2023 года там закрыто движение транспорта в направлении от Бронницкой улицы до Московского проспекта.