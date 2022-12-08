Осуждён депутат, который «заминировал» самолёт из Петербурга в Самару

Московский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Михаила Баева — депутата Куркиекского сельского поселения Карелии, который «заминировал» самолёт в Пулково. Об этом 8 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Мужчина позвонил в полицию 21 августа этого года, когда находился на территории аэропорта. Из его слов следовало, что в салоне воздушного судна некто якобы заложил взрывное устройство.

«С 15 часов 30 минут по 16 часов 25 минут было проведено обследование в багажных отделениях, в кабине пилотов, салоне, а также в подсобных и туалетных комнатах воздушного судна, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было», — рассказали в пресс-службе.



Баев не признал свою вину. Он пояснил, что в тот день не попал на утренний рейс в Самару, куда должен был отправиться вместе с сыном. Ему пришлось приобрести билеты на более поздний рейс, но и тут возникла проблема. После того как мужчина отстоял очередь на посадку, сотрудник аэропорта сообщил, что она уже окончена. Баев занервничал. Тогда кто-то из толпы крикнул: «Не спеши, без тебя не взлетит!» Эту фразу он воспринял как предвестие грядущей опасности.



По пути из зоны посадки в общий зал он всё больше убеждал себя в том, что правильнее будет сообщить обо всём силовикам. За минуту до вылета самолёта он позвонил в полицию и сказал: «Самолет рейсом Санкт-Петербург — Самара, вылет в 15:25, заминирован». Проверка салона длилась почти час.

