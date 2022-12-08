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    Осуждён депутат, который «заминировал» самолёт из Петербурга в Самару

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    Московский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении Михаила Баева — депутата Куркиекского сельского поселения Карелии, который «заминировал» самолёт в Пулково. Об этом 8 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Мужчина позвонил в полицию 21 августа этого года, когда находился на территории аэропорта. Из его слов следовало, что в салоне воздушного судна некто якобы заложил взрывное устройство.

    «С 15 часов 30 минут по 16 часов 25 минут было проведено обследование в багажных отделениях, в кабине пилотов, салоне, а также в подсобных и туалетных комнатах воздушного судна, взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было», — рассказали в пресс-службе.

    Баев не признал свою вину. Он пояснил, что в тот день не попал на утренний рейс в Самару, куда должен был отправиться вместе с сыном. Ему пришлось приобрести билеты на более поздний рейс, но и тут возникла проблема. После того как мужчина отстоял очередь на посадку, сотрудник аэропорта сообщил, что она уже окончена. Баев занервничал. Тогда кто-то из толпы крикнул: «Не спеши, без тебя не взлетит!» Эту фразу он воспринял как предвестие грядущей опасности.

    По пути из зоны посадки в общий зал он всё больше убеждал себя в том, что правильнее будет сообщить обо всём силовикам. За минуту до вылета самолёта он позвонил в полицию и сказал: «Самолет рейсом Санкт-Петербург — Самара, вылет в 15:25, заминирован». Проверка салона длилась почти час.

    Согласно показаниям, в тот день Баеву пришлось трижды купить авиабилеты, при этом деньги за предыдущие два рейса он не получил — билеты были невозвратными.

    Суд установил, что ранее мужчина не был судим, является пенсионером. На его иждивении двое детей, 14 и 16 лет, на месте работы и по месту жительства характеризуется положительно.

    «Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком три года», — подытожили в пресс-службе.

    «Фонтанка» рассказывала об этой истории. По данным СМИ, Баев поступил так, чтобы попасть-таки на самолёт. Михаил якобы посчитал, что из-за сообщения в полицию вылет задержится, и тогда он и его сын смогут пообщаться с представителем компании и решить вопрос о посадке.

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