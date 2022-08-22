    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 23

    1 м/с, зап

    765мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd59.74eur59.53
    Метрострой без ВТБСобрать ребенка в школуМолитва о получении визыОбраз жизниДуховный путь 2.0Арктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Опаздывал на рейс и заявил, что самолет заминирован. Карельского депутата заподозрили в переполохе в Пулково

    1841
    5 комментариев

    В выходные в Пулково произошел переполох — кто-то сообщил, что самолет в Самару заминирован. Оказалось, что пассажир просто опаздывал на рейс и хотел задержать отправление. По некоторым данным, это был карельский депутат.

    О происшествии «Фонтанке» 22 августа рассказали в пресс-службе транспортной полиции. После звонка с сообщением о том, что в самолете находится опасный предмет, пришлось повторно досмотреть пассажиров, багаж и ручную кладь — даже с участием служебных собак.

    Ничего опасного не нашли, зато вскоре разыскали звонившего. Это был житель Петербурга 50-го года рождения, который пропустил посадку на самолет в Самару и рассчитывал, что успеет попасть на рейс из-за суматохи и задержки. Теперь изобретательный пассажир находится под обязательством о явке, против него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

    «Российская газета» со ссылкой на депутата Законодательного собрания Карелии Леонида Лиминчука пишет, что звонок совершил депутат Куркиекского сельского поселения республики Михаил Баев. По данным издания, он собирался лететь в Самару с 16-летним сыном.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close