Опаздывал на рейс и заявил, что самолет заминирован. Карельского депутата заподозрили в переполохе в Пулково

В выходные в Пулково произошел переполох — кто-то сообщил, что самолет в Самару заминирован. Оказалось, что пассажир просто опаздывал на рейс и хотел задержать отправление. По некоторым данным, это был карельский депутат.
О происшествии «Фонтанке» 22 августа рассказали в пресс-службе транспортной полиции. После звонка с сообщением о том, что в самолете находится опасный предмет, пришлось повторно досмотреть пассажиров, багаж и ручную кладь — даже с участием служебных собак.
Ничего опасного не нашли, зато вскоре разыскали звонившего. Это был житель Петербурга 50-го года рождения, который пропустил посадку на самолет в Самару и рассчитывал, что успеет попасть на рейс из-за суматохи и задержки. Теперь изобретательный пассажир находится под обязательством о явке, против него возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
«Российская газета» со ссылкой на депутата Законодательного собрания Карелии Леонида Лиминчука пишет, что звонок совершил депутат Куркиекского сельского поселения республики Михаил Баев. По данным издания, он собирался лететь в Самару с 16-летним сыном.