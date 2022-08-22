Опаздывал на рейс и заявил, что самолет заминирован. Карельского депутата заподозрили в переполохе в Пулково

В выходные в Пулково произошел переполох — кто-то сообщил, что самолет в Самару заминирован. Оказалось, что пассажир просто опаздывал на рейс и хотел задержать отправление. По некоторым данным, это был карельский депутат.



О происшествии «Фонтанке» 22 августа рассказали в пресс-службе транспортной полиции. После звонка с сообщением о том, что в самолете находится опасный предмет, пришлось повторно досмотреть пассажиров, багаж и ручную кладь — даже с участием служебных собак.