Госдума одобрила законопроект о праве на кредитные каникулы для россиян, чьи доходы сильно упали

Госдума в первом чтении приняла поправки, дающие право россиянам на кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



«Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора и при условии снижения доходов заемщика более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за прошлый год», — сказано в публикации.



Информация о предоставлении заемщику льготного периода будет отражаться в его кредитной истории, но не будет ее ухудшать. В течение «каникул» кредитор не сможет начислять штрафы и пени. Однако проценты продолжат начисляться, дабы исключить риски недополучения доходов кредиторами.

