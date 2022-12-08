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    Госдума одобрила законопроект о праве на кредитные каникулы для россиян, чьи доходы сильно упали

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    7 комментариев

    Госдума в первом чтении приняла поправки, дающие право россиянам на кредитные каникулы на срок до шести месяцев. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

    «Такое право может быть реализовано однократно за время действия кредитного договора и при условии снижения доходов заемщика более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за прошлый год», — сказано в публикации.

    Информация о предоставлении заемщику льготного периода будет отражаться в его кредитной истории, но не будет ее ухудшать. В течение «каникул» кредитор не сможет начислять штрафы и пени. Однако проценты продолжат начисляться, дабы исключить риски недополучения доходов кредиторами.

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    Комментарии 7

    Pupin08 Дек 2022 в 15:21
    Редкий полезный закон от госдумы, но плохо, что только однократно действует. За 20-30 лет ипотеки жизнь может неоднократно перевернуться, осооообенно у нас в стране.
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