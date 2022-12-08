Суд вынес приговоры мужчинам, которые за деньги сожгли машину в Колпино. Один поедет в колонию, второй — домой

Вечером 17 февраля подсудимые вступили в сговор друг с другом и с неустановленными лицами, которые пообещали мужчинам вознаграждение за повреждение чужого автомобиля, сообщает 8 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Злоумышленники заранее подготовили прорезиненный молоток, пластиковую бутылку с бензином, ватный диск и зажигалку. Не позднее 21:30 они приехали к дому 17 по улице Ремизова и, убедившись, что никто за ними не наблюдает, разбили молотком стекло задней двери припаркованного Mitsubishi Outlender, вылили бензин в салон автомобиля, подожгли ватный диск и кинули его вместе с бутылкой в машину.

В Петербурге перед судом предстали двое мужчин, которые подожгли чужой автомобиль в Колпино в феврале 2022 года. На дело они шли подготовленными и корысти ради.

В итоге в «Митсубиши» выгорели сиденья, обшивка дверей и багажника, передняя панель, а на крыше образовалась окалина и обгорело лакокрасочное покрытие снаружи. Общий ущерб составил 500 тысяч рублей.

Оба подсудимых свою вину признали и принесли извинения потерпевшей. Суд установил, что они имеют постоянное место жительства и регистрацию в России, на учетах не состоят, а у одного на иждивении имеется малолетний ребенок.

В итоге Колпинский районный суд Петербурга признал обоих мужчин виновными в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Одного приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении и взяли под стражу прямо в зале суда. Второму, с маленьким ребенком, назначили 1 год и 4 месяца колонии-поселения, однако с учетом времени содержания под стражей наказание было сочтено отбытым, и мужчину сразу же освободили. Также в пользу потерпевшей с поджигателей солидарно взыскали 500 тысяч рублей компенсации материального вреда.