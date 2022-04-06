В Колпино поймали поджигателя автомобиля, а в лужской деревне спалили две машины в ста метрах друг от друга

За утро и день 5 апреля полицейские задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Колпинском районе Петербурга полуторамесячной давности и начали расследовать поджог сразу двух машин в Лужском районе Ленобласти. Причем в свежем случае автомобили горели в одной деревне, но на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы огонь не перекинулся.



В 13:40 вторника у дома 23 по улице Ижорского батальона в Колпино сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в поджоге автомобиля 54-летнего петербуржца. Об этом «Фонтанке» стало известно 6 апреля. Сам поджог произошел еще 17 февраля этого года между 22:30 и 23:45 у дома 17 по улице Ремизова в Колпино. Mitsubishi Outlander 2006 года, принадлежащий 56-летней местной жительнице, выгорел полностью. Ущерб составил 500 тысяч рублей. С места происшествия полицейские изъяли фрагмент пластиковой бутылки с остатками жидкости.