Конфликт на Украине «может закончиться завтра», если Киев проявит политическую волю. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — ответил пресс-секретарь главы государства журналистам.



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Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский допустил окончание вооруженного конфликта на Украине в 2023 году.