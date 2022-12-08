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    Боевые действия на Украине

    Песков ответил на вопрос о сроках окончания спецоперации на Украине

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    Конфликт на Украине «может закончиться завтра», если Киев проявит политическую волю. Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Можно рассуждать до посинения, когда это все может закончиться. Зеленский знает, когда это может закончиться. Это все может закончиться завтра при желании», — ответил пресс-секретарь главы государства журналистам.

    Новость дополняется.

    Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский допустил окончание вооруженного конфликта на Украине в 2023 году.

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