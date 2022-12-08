Зеленский допустил «мирное время» на Украине в 2023 году

Президент Украины Владимир Зеленский допустил окончание вооруженного конфликта на Украине в 2023 году. Об этом 8 декабря пишет ТАСС.

«Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время», — сказал он в видеообращении, опубликованном изданием Politico.

Газета назвала Владимира Зеленского самым влиятельным человеком Европы. Как уточняет ТАСС, в публикации говорится, что он убедил «большую часть Европы, что ее будущее связано с будущим Украины».

Также издание пишет, что Украина — страна с широкой коррупцией, слабой экономикой, социальным разделением.