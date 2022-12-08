Петербуржец вёз из Финляндии пули и гильзы. На таможне застрял

У петербуржца, проходившего пограничный пункт «Брусничное», нашли больше трёх тысяч пуль и гильз на полмиллиона рублей. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Выборгской таможни.
Мужчина следовал из Финляндии, а странные «сувениры» лежали в пакетах в салоне и багажнике его «Мерседеса».
«Экспертизой установлено, что изъятый товар является частями охотничьих патронов, его рыночная стоимость составляет 536 тысяч рублей», — заявил начальник таможенного поста МАПП «Брусничное» Выборгской таможни Александр Ткаченко.
Возбуждено административное дело по первой части 16.2 статьи («Недекларирование товаров»).