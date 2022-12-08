«Солярис» сбил на «зебре» 16-летнюю девочку и врезался в попутный «Форд» на Блюхера

Торопливый водитель устроил двойное ДТП в Красногвардейском районе Петербурга вечером 7 декабря. Сначала он сбил девочку-подростка, которая пыталась перейти дорогу, а затем догнал попутный автомобиль.
В пять часов вечера у дома 56 по проспекту Маршала Блюхера 28-летний житель Рощино на автомобиле Hyundai Solaris, принадлежащем коммерческой фирме, сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает 8 декабря пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. После этого «Солярис» столкнулся с попутным Ford Mondeo под управлением 39-летнего петербуржца.
В результате ДТП сбитую девочку доставили в больницу с различными травмами. Ее состоянии оценили как средней тяжести. По факту произошедшего ГИБДД ведет проверку. Как стало известно «Фонтанке», водитель «Хёндэ» в 2022 году четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД: за непропуск пешехода и транспорта, у которого было преимущество, «встречку» и проезд на красный.
Похожее ДТП произошло утром в Петродворцовом районе. На Санкт-Петербургском проспекте автомобиль Nissan X-Trail сбил 15-летнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемой «зебре». Она тоже получила травмы средней тяжести.