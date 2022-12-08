X-Trail в Петергофе сбил девочку. За рулём был преподаватель

15-летняя девочка лечится в больнице после ДТП в Петродворцовом районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 8 декабря.



ДТП произошло вчера в 9:15 в Петергофе, у дома 66 по Санкт-Петербургскому проспекту. 56-летний водитель автомобиля Nissan X-Trail сбил девушку-подростка, пересекавшую дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В состоянии средней степени тяжести её доставили в детскую городскую больницу №1.



Водитель, по данным «Фонтанки», в этом году к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Про него известно, что он живёт в Ломоносове, а работает преподавателем в колледже Военно-морского флота.

