В качестве первой квартиры в ипотеку молодежь в Петербурге рассматривает студии и рассчитывает на помощь родителей

Приемлемой суммой первой ипотеки жители городов-миллионников считают 4 млн рублей. При этом как молодежь, так и родителей в Петербурге привлекают студии. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования ВТБ и ВЦИОМ, проведенного в городах-миллионниках в ноябре.
Первое жилье у молодых людей в Петербурге появляется, в среднем, в 32 года, тогда как в других городах-миллионниках — в 26 лет. 16% молодых людей, в основном студенческого возраста, предпочитают арендовать недвижимость. Почти каждый пятый молодой житель городов-миллионников считает, что первое жилье должно находиться в другом городе, а не там, где живут родители, но по мере взросления доля желающих переехать уменьшается.
Самый распространенный вариант первого жилья для молодежи в городах-миллионниках — однокомнатная квартира. Но вот в Петербурге оба поколения — родителей и молодежь — чаще привлекают студии, их выбирают 36% и 47% соответственно.
В целом же 70% жителей российских городов-миллионников позитивно относятся к возможности купить первую квартиру или дом с помощью ипотеки, и около половины (46% родителей и 54% молодежи) считают ипотеку оптимальным вариантом. Стимулирует оформление ипотеки возможность быстро получить нужную сумму (39% родителей и 46% молодежи), оперативно решить квартирный вопрос (41% и 38%) и на протяжении длительного времени постепенно выплачивать стоимость квартиры или дома (39% и 41%). Ключевым барьером выступает нежелание иметь долг (особенно у молодежи), отсутствие уверенности в завтрашнем дне, длительный срок выплат и потенциально высокая ставка по кредиту.
Молодежь не отказывается от финансовой поддержки: каждый второй считает, что родители должны оплатить минимум половину стоимости первого жилья детям (51% родителей и 56% молодежи), каждый третий (28% и 31%) отмечает, что поддержка должна быть меньше и может соответствовать, например, первоначальному взносу по ипотеке. И только 6% родителей и 5% молодежи считают материальную помощь неприемлемой. При этом около трети (36%) родителей готовы безвозмездно передать деньги на покупку первого жилья. В среднем родители готовы дать, а дети — взять на приобретение недвижимость 1,85 млн рублей. При покупке жилья в ипотеку молодежь рассчитывает на кредит примерно в 4 млн рублей, а родители для своих детей — на 3,7 млн рублей.
Среди тех, кто планирует приобрести первое жилье сейчас, вся сумма на покупку есть только у 2%. Остальные считают, что необходимо в среднем 6,5 лет, чтобы ее накопить, чуть быстрее — в Москве (в среднем 5,8 лет) и Санкт-Петербурге (6,4 года).