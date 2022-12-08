В качестве первой квартиры в ипотеку молодежь в Петербурге рассматривает студии и рассчитывает на помощь родителей

Приемлемой суммой первой ипотеки жители городов-миллионников считают 4 млн рублей. При этом как молодежь, так и родителей в Петербурге привлекают студии. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования ВТБ и ВЦИОМ, проведенного в городах-миллионниках в ноябре.

Первое жилье у молодых людей в Петербурге появляется, в среднем, в 32 года, тогда как в других городах-миллионниках — в 26 лет. 16% молодых людей, в основном студенческого возраста, предпочитают арендовать недвижимость. Почти каждый пятый молодой житель городов-миллионников считает, что первое жилье должно находиться в другом городе, а не там, где живут родители, но по мере взросления доля желающих переехать уменьшается.