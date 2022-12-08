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    Показываем редкое шоу: крылья мостов над Невой во льду

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    Те немногие петербуржцы и гости города, которые минувшей ночью гуляли по центру, могли стать свидетелями редкого события — зимней разводки мостов. Обычно это «шоу» собирает сотни и тысячи зрителей летом, в белые ночи. Для тех, кто проспал, показываем, как оно выглядит в декабре.

    Ночью 8 декабря технические разводки проводились на Троицком и Благовещенском мостах, а вчера — на Литейном. Процесс зафиксировали супервидовые веб-камеры.

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    Как выглядит Северная столица в реальном времени, смотрите на специальной вкладке туристического гида «(От)личный Петербург».

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

    Напомним, что навигация-2022 в Петербурге была окончательно завершена 30 ноября. Регулярных разводок мостов не будет до следующего сезона, но остаются технологические, во время которых будут проводить техобслуживание конструкций и оборудования переправ. При этом развести и навести мосты могут не обязательно точно в указанное время, но в этом промежутке.

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