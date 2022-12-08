Показываем редкое шоу: крылья мостов над Невой во льду

Те немногие петербуржцы и гости города, которые минувшей ночью гуляли по центру, могли стать свидетелями редкого события — зимней разводки мостов. Обычно это «шоу» собирает сотни и тысячи зрителей летом, в белые ночи. Для тех, кто проспал, показываем, как оно выглядит в декабре.
Ночью 8 декабря технические разводки проводились на Троицком и Благовещенском мостах, а вчера — на Литейном. Процесс зафиксировали супервидовые веб-камеры.
Как выглядит Северная столица в реальном времени, смотрите на специальной вкладке туристического гида «(От)личный Петербург».