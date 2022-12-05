На неделе в Петербурге для обслуживания будут разводить пять мостов

СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовало расписание технологических разводок мостов в Петербурге на ближайшую неделю. Разводить будут в общей сложности пять переправ: Большеохтинский, Литейный, Биржевой, Троицкий и Благовещенский мосты.

В ночь с 5 на 6 декабря разведут: