На неделе в Петербурге для обслуживания будут разводить пять мостов

СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовало расписание технологических разводок мостов в Петербурге на ближайшую неделю. Разводить будут в общей сложности пять переправ: Большеохтинский, Литейный, Биржевой, Троицкий и Благовещенский мосты.
В ночь с 5 на 6 декабря разведут:
- Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Биржевой мост — с 2:00 до 4:55.
Ночью с 6 на 7 декабря:
- Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
- Биржевой мост — с 2:00 до 4:55.
Ночью с 7 на 8 декабря:
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
- Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
- Биржевой мост — с 2:00 до 4:55.
Ночью с 8 на 9 декабря:
- Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
- Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.
Напомним, что навигация-2022 в Петербурге была окончательно завершена 30 ноября. Регулярных разводок мостов не будет до следующего сезона, но остаются технологические, во время которых будут проводить техобслуживание конструкций и оборудования переправ. При этом развести и навести мосты могут не обязательно точно в указанное время, но в этом промежутке. Благовещенский же мост будут разводить в сквозном режиме, не делая промежуточной наводки.