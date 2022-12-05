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    На неделе в Петербурге для обслуживания будут разводить пять мостов

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    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
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    СПб ГБУ «Мостотрест» опубликовало расписание технологических разводок мостов в Петербурге на ближайшую неделю. Разводить будут в общей сложности пять переправ: Большеохтинский, Литейный, Биржевой, Троицкий и Благовещенский мосты.

    В ночь с 5 на 6 декабря разведут:

    • Большеохтинский мост — с 2:00 до 5:00,
    • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
    • Биржевой мост — с 2:00 до 4:55.

    Ночью с 6 на 7 декабря:

    • Литейный мост — с 1:40 до 4:45,
    • Биржевой мост — с 2:00 до 4:55.

    Ночью с 7 на 8 декабря:

    • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
    • Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00,
    • Биржевой мост — с 2:00 до 4:55.

    Ночью с 8 на 9 декабря:

    • Троицкий мост — с 1:20 до 4:50,
    • Благовещенский мост — с 1:25 до 5:00.

    Напомним, что навигация-2022 в Петербурге была окончательно завершена 30 ноября. Регулярных разводок мостов не будет до следующего сезона, но остаются технологические, во время которых будут проводить техобслуживание конструкций и оборудования переправ. При этом развести и навести мосты могут не обязательно точно в указанное время, но в этом промежутке. Благовещенский же мост будут разводить в сквозном режиме, не делая промежуточной наводки.

    Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

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