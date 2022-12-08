Смертельное ДТП на «Коле». Петербуржец улетел на обочину, а оттуда — под встречный тягач

Смертельное ДТП произошло в «день жестянщика» на федеральной трассе в Волховском районе Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 8 декабря.



51-летний петербуржец на своей «Ладе Весте» не справился с управлением вчера в 3:10 ночи на 144-м километре автодороги «Кола». Машину сначала выкинуло на обочину, где она ударилась о силовое ограждение, а оттуда на встречную полосу — под большегруз «Вольво» с карельскими номерами. Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте.



По данным «Фонтанки», про петербуржца известно, что в этом году его 10 раз ловили на нарушениях ПДД: превышении скорости, нарушении правил стоянки и выезде на полосу для общественного транспорта.

