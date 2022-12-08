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    Смертельное ДТП на «Коле». Петербуржец улетел на обочину, а оттуда — под встречный тягач

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    3 комментария

    Смертельное ДТП произошло в «день жестянщика» на федеральной трассе в Волховском районе Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 8 декабря.

    51-летний петербуржец на своей «Ладе Весте» не справился с управлением вчера в 3:10 ночи на 144-м километре автодороги «Кола». Машину сначала выкинуло на обочину, где она ударилась о силовое ограждение, а оттуда на встречную полосу — под большегруз «Вольво» с карельскими номерами. Водитель «Лады» от полученных травм скончался на месте.

    По данным «Фонтанки», про петербуржца известно, что в этом году его 10 раз ловили на нарушениях ПДД: превышении скорости, нарушении правил стоянки и выезде на полосу для общественного транспорта.

    Вчера в условиях снегопада в регионе было много аварий, в Петербурге образовались крупные пробки.

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    А1357908 Дек 2022 в 09:46
    Лады - самые скоростные машины, особенно по скользкой дороге. По-человечески жаль, но он сам ехал к такому финалу.
    +0−0
    Rostik3708 Дек 2022 в 09:37
    До нарушался!
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